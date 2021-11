Grandi colpi di scena nel corso delle nuove registrazioni di Uomini e donne che saranno trasmesse durante le prossime settimane del 2021 su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che ci sono stati dei nuovi momenti di tensione in studio e, i riflettori sono stati puntati in primis sulla coppia composta da Ida e Diego. I due si sono confrontati in studio dopo che il cavaliere ha scelto di chiudere la loro relazione post scelta e durante il dibattito, Diego ha dovuto fare i conti con i pesanti attacchi di Tina e Armando Incarnato, tanto da fare una richiesta ben precisa a Maria.

Ida e Diego, la resa dei conti finale: anticipazioni Uomini e donne 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne di questo 2021, rivelano che Ida e Diego si ritroveranno a centro studio per avere un confronto dopo che il cavaliere scelse di mettere la parola fine al loro rapporto, nonostante la dama avesse deciso di abbandonare lo studio della trasmissione con lui.

Il confronto, però, non ha portato agli esiti sperati, dato che Diego ha accusato Ida di essere "sparita" post trasmissione e di non aver più risposto ai suoi messaggi, neppure quando lui gli chiedeva informazioni su come stesse suo figlio.

Immediata la reazione della dama di Uomini e donne che, nel momento in cui il cavaliere ha tirato in ballo suo figlio, ha chiesto di smetterla e di evitare di metterlo in mezzo a queste vicende.

Tina Cipollari perde le staffe contro Diego a U&D

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne trono over, rivelano che nel bel mezzo di questo confronto si è intromesso anche Armando Incarnato.

Il cavaliere napoletano si è scagliato duramente nei confronti di Diego, tanto da dargli del falso e accusandolo così di aver soltanto finto.

Immediata anche la reazione di Tina Cipollari che ha completamente perso le staffe e il controllo della situazione.

Gli spoiler delle prossime puntate di Uomini e donne, rivelano che l'opinionista del programma di Maria De Filippi ha cominciato ad insultare pesantemente Diego, tanto da dargli del "farabutto".

La richiesta di Diego a Maria De Filippi: anticipazioni Uomini e donne 2021

Una scena decisamente forte che ha spinto Diego a fare una richiesta ben precisa alla conduttrice di Uomini e donne. Il cavaliere, infatti, ha chiesto di tagliare quella scena contenente gli insulti di Tina nei suoi confronti, dato che sicuramente avrebbe ferito moltissimo suo figlio.

La conduttrice prenderà a cuore la richiesta fatta da Diego di tagliare quelle scene per evitare che suo figlio ci resti molto male? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane di messa in onda del dating show Mediaset.