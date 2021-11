Prosegue l'appuntamento con la fiction Cuori che si avvia verso il gran finale di questa prima stagione. Le anticipazioni ufficiali rivelano che domenica 21 novembre andrà in onda la settima delle otto puntate previste di questa prima stagione che ha entusiasmato il pubblico della rete ammiraglia Rai. I colpi di scena non mancheranno nei due nuovi episodi dal titolo "La sconfitta" e "Il paziente zero", che vedranno al centro dell'attenzione Delia, scossa dopo la morte di una paziente.

Anticipazioni Cuori settima puntata 21 novembre: Delia sofferente per la morte di Margherita

Nel dettaglio, le anticipazioni della fiction Cuori con Pilar Fogliati e Daniele Pecci rivelano che dopo la parentesi di martedì, la fiction di Rai 1 tornerà nuovamente in onda di domenica sera, con gli ultimi due appuntamenti di questa prima fortunata stagione, seguita da una media di circa quattro milioni di fedelissimi spettatori a settimana.

Le anticipazioni della settima puntata di Cuori in onda il 21 novembre 2021, rivelano che nel primo episodio dal titolo "La sconfitta", Cesare e Alberto non avranno più dubbi sul fatto che la morte di Margherita verrà usata dai loro avversari per cercare di estromettere a tutti i costi il primario.

Colei che apparirà fortemente provata dal decesso di Margherita sarà Delia: anche se non ha commesso alcun tipo di errore, la donna si sentirà responsabile di questo decesso e tale situazione non la lascerà affatto indifferente, al punto da sembrare quasi arresa.

Alberto lotta per far emergere tutta la verità

Di conseguenza, dopo che Delia sembrerà sempre più convinta a voler mollare la presa, spetterà ad Alberto assumere le redini della situazione e far chiarezza sulla morte di Margherita, per portare alla luce la verità dei fatti.

E poi ancora, gli spoiler di questa settima puntata della fiction Rai, rivelano che Mosca, tormentato sempre più dai sensi di colpa, si sentirà riluttante ad affondare il colpo.

A seguire, poi, andrà in onda il secondo episodio dal titolo "Il paziente zero". Le anticipazioni sulla settima puntata di Cuori in onda domenica 21 novembre su Rai 1, rivelano che le notizie che arriveranno dal Sudafrica, getteranno nello sconforto tutta l'equipe che presta servizio alle Molinette.

Cesare non si abbatte: anticipazioni Cuori settima puntata

Cesare non nasconderà di aver accusato il colpo ma, al tempo stesso, ritroverà la forza di combattere e di rimettersi in gioco.

In ospedale, infatti, arriverà un nuovo paziente che potrebbe essere il candidato ideale per eseguire il primo trapianto di cuore. Le autorizzazioni, però, potrebbero chiedere troppo tempo.

Cosa succederà a questo punto? Cesare e la sua equipe eseguiranno questo trapianto? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della fiction Rai.