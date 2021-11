La soap opera Un Posto al sole continua a tenere i telespettatori con il fiato sospeso e secondo le anticipazioni delle puntate in onda su Rai 3 dal 15 al 19 novembre ci sarà ampio spazio per Mattia. La fuga del rider terminerà all'ospedale dov'è ricoverata Susanna e dopo quasi due mesi si chiuderà uno dei capitoli più avvincenti della soap partenopea.

Nel frattempo, continueranno le provocazioni di Roberto nei confronti di Marina, concentrata sul suo matrimonio, mentre Michele tornerà a lavorare in radio. Occhi puntati anche su Chiara che subirà un terribile incidente e con suo padre lotterà tra la vita e la morte: la triste circostanza farà ritornare a Napoli anche Nunzio che vorrà stare accanto alla sua ex fidanzata.

Ci sarà spazio anche per le vicende di Rossella alle prese con il brutto carattere di Riccardo e per Niko, che sarà sotto pressione a causa del lavoro, proprio mentre Alberto cercherà un impiego. Infine, la piccola Irene scapperà nuovamente di casa, provocando un grosso spavento in Filippo.

La fuga di Mattia arriverà al capolinea

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 15 al 19 novembre annunciano una settimana molto ricca di novità e colpi di scena. Mattia si recherà da Susanna in ospedale e qui confesserà alla sua vittima tutte le sue frustrazioni che lo avrebbero portato ad aggredirla.

Dopo aver terrorizzato la signorina Picardi, il rider sarà fermato da Ornella che - grazie all'intervento della vigilanza - farà bloccare le uscite dell'ospedale.

La fuga di Mattia terminerà dopo alcuni momenti di grande tensione in cui minaccerà di suicidarsi, ma grazie alla lucidità di Rossella tutto si risolverà per il meglio.

Giorni di apprensione per Chiara e suo padre in fin di vita: anticipazioni Un posto al sole

La settimana di Un Posto al sole dal 15 al 19 novembre vedrà il ritorno di Michele in radio.

Il giornalista sarà pronto a riprendere in mano la sua vita di un tempo, ma un tragico imprevisto potrebbe cambiare tutto. Chiara Petrone e suo padre, infatti, saranno vittime di un terribile incidente stradale e i due lotteranno tra la vita e la morte.

La ragazza, in particolare, dovrà essere sottoposta a un delicato intervento per avere speranze di sopravvivere e per questo a Napoli ritornerà Nunzio.

Il figlio adottivo di Franco correrà dalla sua ex fidanzata appena saprà delle sue condizioni disperate.

Roberto continuerà provocare Marina con Lara: anticipazioni settimana dal 15 al 19 novembre

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 15 al 19 novembre rivelano che dopo il periodo difficile vissuto a causa dell'aggressione, Susanna e Niko torneranno a fare progetti per il futuro. Il giovane Poggi, inoltre, sarà sotto pressione a causa della mole di lavoro in studio, mentre Alberto Palladini sarà in cerca di occupazione.

Rossella, invece, dovrà fare i conti con il brutto carattere di Riccardo e per lei non sarà sempre facile gestire il lavoro in ospedale con Ornella.

A casa Sartori la piccola Irene si sentirà troppo trascurata dai suoi genitori a causa dell'arrivo della sorellina e scapperà di casa.

L'episodio causerà un grave spavento, soprattutto in Filippo.

Intanto, Roberto continuerà le sue provocazioni nei confronti di Marina che sembrerà concentrata a recuperare il rapporto con Fabrizio e a far uscire suo marito dalla dipendenza dall'alcool. L'arrivo di Lara si rivelerà una carta in più da giocare per Ferri che spalleggiato dalla donna proverà a manipolare la signora Giordano.

Infine, Vittorio, dopo aver parlato con Guido, cambierà totalmente il suo modo di approcciarsi a Speranza.