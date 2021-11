Manila Nazzaro sbotta alle spalle delle principesse Selassié nella casa del Grande Fratello Vip. Il 29 novembre 2021, al termine della puntata serale del Reality Show condotto da Alfonso Signorini, Clarissa è stata definitivamente eliminata dal programma, avendo perso la sfida al televoto. Le reazioni di Lulù e Jessica non sono state delle migliori, dato che per le due ragazze meritavano altri di uscire. Tale discorso, però, ha spinto Manila Nazzaro a perdere le staffe al punto da ricordare che le principesse dovrebbero essere già grate di far parte del cast di questo reality show.

Le principesse in crisi al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, durante la puntata del 29 novembre del GF Vip, Lulù e sua sorella Clarissa si sono ritrovate al televoto finale per l'eliminazione definitiva di questa settimana.

La reazione di Lulù non è stata per niente positiva, al punto da avere una vera e propria crisi di pianto, rifugiandosi in bagno nel bel mezzo della diretta in onda su Canale 5.

Un atteggiamento che non è piaciuto per niente ad Alfonso Signorini, che ha duramente bacchettato e ripreso Lulù per il suo modo di fare, al punto da sbottare e dire che a lui e alla produzione del GF Vip, ormai non frega più niente delle sue bizze e dei suoi capricci.

Manila attacca le principesse del GF Vip (Video)

Insomma la situazione è degenerate e, anche al termine della puntata serale in onda su Canale 5, le reazioni dei vari concorrenti non sono state delle migliori.

Manila Nazzaro, ad esempio, parlando con Manuel e Francesca, non si è fatta problemi a sbottare alle spalle delle principessine, ammettendo che dovrebbero essere grate del fatto che siano state scelte per il cast di questo reality show, pur non essendo delle vere vip.

'Ringraziate che siete qui', sbotta Manila contro le principesse

"Io ho chiuso il discorso dicendo, intanto ragazze vi dico che questo si chiama Grande Fratello Vip e voi di Vip non avete niente. Quindi ringraziate già che siete qui. Adesso pretendete pure di rimanere a discapito di altri, come noi, perché siamo vecchi. Ma che discorso è", ha sbottato Manila parlando delle principesse protagoniste di questa edizione.

Insomma l'ex Miss Italia è stata molto dura e al tempo stesso categorica nei confronti delle Selassiè e il suo pensiero è stato condiviso anche da Francesca Cipriani, la quale ha sottolineato che dovrebbero essere riconoscenti verso chi le ha dato questa possibilità di partecipare al GF Vip.

Insomma il modo di fare delle principessine comincia a dividere e ad urtare i concorrenti della casa e chissà se, in vista della prossima puntata del reality show, non sia proprio un'altra Selassié a dover abbandonare il programma.