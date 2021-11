Anche se gli addetti ai lavori non si sono ancora pronunciati, non si placano le voci su un possibile prolungamento del GF Vip 6. In questi giorni, infatti, circola l'indiscrezione che l'edizione in corso potrebbe andare avanti fino a metà marzo prossimo, battendo il record di durata che detiene quella vinta da Tommaso Zorzi.

Qualora dovesse esserci davvero un allungamento del reality-show, il cast si dovrebbe ripopolare con l'ingresso in casa di sei o otto nuovi concorrenti.

Aggiornamenti sul futuro del GF Vip

La quinta edizione del GF Vip potrebbe non essere la più lunga della storia di quelle dedicata ai personaggi famosi.

Stando ai rumor che si rincorrono in rete da settimane, la stagione del reality attualmente in onda potrebbe durare ancora tanto, molto di più rispetto a quello che pensano gli inquilini.

Al momento, infatti, la finalissima è fissata attorno alla metà di dicembre (ovvero a tre mesi di distanza dall'inizio del programma), ma voci sempre più insistenti sostengono che dovrebbe slittare di parecchio tempo.

I giornalisti, infatti, fanno sapere che l'ultima puntata del format condotto da Alfonso Signorini dovrebbe andare in onda il 14 marzo 2022, cioè tra poco più di quattro mesi.

I vertici Mediaset sarebbero decisi nel premiare la trasmissione che anche quest'anno sta regalando buoni ascolti alla rete, sia nella sua collocazione del lunedì che in quella del venerdì sera.

Gossip sui personaggi famosi vicini al GF Vip

L'indiscrezione che sta circolando in questi giorni sul GF Vip, parla anche di un momentaneo stop al doppio appuntamento settimanale: da metà dicembre, infatti, il reality dovrebbe andare in onda solamente il lunedì sera fino a dopo le feste.

Il possibile prolungamento del format fino alla metà di marzo del prossimo anno, porta a pensare che a breve ci potrebbero essere dei nuovi ingressi nel cast.

Secondo alcune indiscrezioni tre o quattro personaggi famosi dovrebbero varcare la soglia della porta rossa tra circa un mese (ovvero i primi di dicembre), mentre altri tre o quattro entrerebbero nella casa dopo Capodanno, quindi nel 2022.

Sarebbero tra sei e otto le new entry che gli autori starebbero selezionando proprio in questo periodo, le stesse che saranno chiamate a minare gli equilibri già precari dello storico gruppo di concorrenti.

Adelaide De Martino possibile inquilina del GF Vip

Nell'attesa che venga confermata oppure smentita la notizia del prolungamento della sesta edizione, sul web già circolano i nomi dei possibili nuovi concorrenti del GF Vip.

L'ultimo personaggio che è stato accostato al cast del reality Mediaset, è una parente stretta di un noto e amato presentatore. Pare che Adelaide De Martino, sorella di Stefano, mesi fa abbia sostenuto un provino per partecipare al programma di Canale 5, ma alla fine non sarebbe stata scelta.

Ora che si prospetta l'ipotesi di aggiungere parecchie puntate al format condotto da Alfonso Signorini, la giovane napoletana potrebbe tornare in corsa per un posto tra le new entry nel gruppo.

Un'altra candidata al ruolo di vip, sarebbe Vladimir Luxuria, mentre non dovrebbero entrare nella casa né il Divino Otelma né Antonella Fiordelisi.

A circa due mesi dall'inizio del Grande Fratello Vip 6, sono tante le voci che circolano su quello che accadrà nel prossimo futuro, ovvero quando mancherà poco tempo alla finale (attualmente prevista per metà dicembre) e il presentatore forse sarà chiamato ad informare i concorrenti che anche quest'anno Mediaset ha deciso di allungare il programma fino al 2022 inoltrato, battendo il record di durata dell'edizione passata, vinta da Tommaso Zorzi (conclusasi il 1° marzo scorso dopo quasi sei mesi di "reclusione").