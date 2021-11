Non c'è pace per Alex Belli all'interno della casa del Grande Fratello Vip. L'attore continua ad essere al centro delle polemiche e, in queste ore, è finito al centro dell'attenzione mediatica per un episodio che potrebbe costargli caro. A quanto pare, infatti, quando c'è stata la visita in casa di Lorenzo Amoruso, marito di Manila Nazzaro, Alex sarebbe venuto meno alle regole della trasmissione di Canale 5, consegnando nelle sue mani un bigliettino, che avrebbe dovuto dare a qualcuno all'esterno della casa di Cinecittà.

Alex Belli nei guai al GF Vip: Manila svela che ha infranto le regole

Nel dettaglio, lunedì sera Lorenzo Amoruso ha varcato la soglia della porta rossa del GF Vip per fare una sorpresa a sua moglie Manila.

In quel momento erano presenti anche tutti gli altri concorrenti di questa sesta edizione che hanno gioito con l'ex Miss Italia per la sorpresa che le avevano fatto gli autori.

Fin qui nulla di male, se non fosse per il fatto che in quei momenti, Alex Belli avrebbe consegnato un bigliettino ad Amoruso, con la richiesta di darlo a qualcuno all'esterno.

Un gesto che mette a rischio Alex, dato che in questo modo sarebbe venuto meno alle regole del reality show condotto da Alfonso Signorini e potrebbe essere severamente punito.

L'attore ha consegnato un bigliettino ad Amoruso

A svelare l'altarino è stata proprio Manila Nazzaro, la quale parlando con gli altri inquilini del GF Vip ha esclamato a voce bassa e sperando di non essere ascoltata dagli autori e dal pubblico da casa: "Alex ha dato un bigliettino a Lore".

Immediata la reazione di Carmen Russo, la quale essendosi resa conto della violazione del regolamento fatta da Alex Belli, ha subito cercato di cambiare argomento, focalizzando l'attenzione sui suoi orecchini.

Ormai, però, la "frittata era stata fatta", dato che tutti gli spettatori che stavano seguendo e commentando in diretta tv il Grande Fratello Vip 6, hanno avuto modo di ascoltare lo sfogo dell'ex Miss Italia in merito al gesto di Alex Belli.

Rischio provvedimenti per Alex Belli al GF Vip?

Cosa c'era scritto in quel bigliettino?

Non si esclude che l'attore possa aver consegnato ad Amoruso un messaggio da far recapitare a sua moglie Delia Duran, dopo tutte le polemiche che ci sono state nel corso di queste settimane e dopo che la donna ha messo in discussione il loro rapporto, complice la vicinanza di Belli a Soleil Sorge.

Resta da capire, cosa succederà a questo punto nel corso della prossima puntata serale del Grande Fratello Vip di venerdì 12 novembre. Signorini mettere Alex alle strette in merito a questa violazione del regolamento? Il "bigliettino-gate" verrà trattato in diretta? Lo scopriremo venerdì sera.