Il Grande Fratello Vip 6 è stato prolungato fino al marzo del 2022, e per questo motivo prossimamente entreranno nella casa nuovi concorrenti. Gli ultimi retroscena di queste ore, circa i nomi dei nuovi probabili inquilini di Cinecittà, vedono in pole-position la showgirl Valeria Marini che si ritroverebbe a partecipare per la terza volta alla versione Vip del reality-show Mediaset.

Potrebbe tornare anche un'altra ex gieffina, ovvero l'attrice e conduttrice Maria Monsè.

Mediaset conferma il prolungamento del Grande Fratello Vip 6 fino al 2022

Mediaset ha comunicato che il Grande Fratello Vip 6 verrà prolungato.

Visti i buoni ascolti registrati in prime-time in queste settimane, con una media di circa tre milioni di spettatori ed uno share superiore al 19%, i vertici dell'azienda del Biscione hanno deciso di far arrivare quest'edizione fino al mese di marzo del 2022.

Di conseguenza, il GF Vip 6 si appresta ad essere l'edizione più lunga della storia del reality-show. Tuttavia, per far sì che le dinamiche siano sempre accattivanti per il pubblico da casa, sarà necessario puntare sull'ingresso di nuovi concorrenti nella casa di Cinecittà.

Retroscena nuovi concorrenti del GF Vip 6: chi sono i candidati

In queste ore stanno emergendo nuove indiscrezioni su quelli che dovrebbero essere i vipponi pronti ad entrare nel cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Tra questi potrebbe esserci Valeria Marini, da poco rientrata in Italia dopo aver partecipato all'Isola dei Famosi spagnola.

Per Marini si tratterebbe di un ritorno nella casa del GF Vip, avendo già preso parte a due edizioni della trasmissione di Canale 5. Secondo TvBlog, tra i nuovi inquilini potrebbe esserci anche l'attrice Maria Monsè.

Da Patrizia Pellegrino a Maria Monsè: chi potrebbe entrare nel GF Vip 6

Anche nel caso di Maria Monsè non si tratterebbe di un nome del tutto nuovo, La conduttrice siciliana, infatti, è stata nel cast di una delle edizioni condotte da Ilary Blasi.

Le porte della casa più spiata d'Italia potrebbero aprirsi anche per Patrizia Pellegrino, attrice e showgirl, assente sul piccolo schermo da diverso tempo.

Tra i nuovi concorrenti del GF Vip 6 non si esclude l'attrice Nathalie Caldonazzo, la quale dovrebbe varcare la soglia della porta rossa quando terminerà il suo attuale impegno al teatro.

Sarebbe saltata, invece, la partecipazione di Antonella Fiordelisi, nota al pubblico per la sua relazione (ormai naufragata) con Francesco Chiofalo.