Colpo di scena a Uomini e donne, dove le dame del trono over sarebbero in "rivolta" in quanto deluse dalla presenza dei cavalieri che affollano il parterre della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi. A riportare questo retroscena è stato il settimanale diretto da Riccardi Signoretti, che mette in copertina Ida Platano, Gemma Galgani e Isabella Ricci quali artefici di questa "rivolta" che si starebbe consumando nel dietro le quinte del programma di Canale 5.

Retroscena Uomini e donne: si parla di 'rivolta' delle dame con Gemma e Ida in prima linea

Nel dettaglio, le ultime puntate di Uomini e donne non sono state per niente facili per Ida e Gemma. Le due dame, infatti, hanno dovuto fare i conti con l'ennesima delusione sentimentale.

La prima è stata lasciata dal cavaliere Diego dopo il momento della scelta finale mentre la seconda ha visto sfumare il sogno di poter costruire una relazione con Costabile.

Entrambe deluse in amore, le dame del trono over sarebbero alla guida di questa protesta contro i cavalieri che affollano lo studio della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Le dame di Uomini e donne sarebbero deluse dai cavalieri

"Rivolta delle dame a Uomini e donne: Maria, facci conoscere uomini veri.

Questi cavalieri sono una delusione", scrive il settimanale di Signoretti in copertina pubblicando le foto di Armando Incarnato, Diego Tavani e Costabile.

Insomma un vero e proprio appello quello delle dame del trono over, rivolto alla padrona di casa Maria De Filippi che intanto, proprio grazie alle "disavventure" di Gemma e Ida, continua a registrare super ascolti nel pomeriggio di Canale 5, al punto da arrivare a toccare anche picchi del 26% di share con oltre tre milioni di fedelissimi.

Isabella Ricci ritrova l'amore e lascia lo studio: anticipazioni Uomini e donne

Situazione decisamente diversa per un'altra protagonista di Uomini e donne trono over. Trattasi di Isabella Ricci che, da un po' di tempo sta partecipando alla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, con la speranza di riuscire a trovare il suo principe azzurro.

Ebbene, dopo "mesi di ricerca", il percorso della dama "nemica" di Gemma Galgani è giunto finalmente a compimento.

Le anticipazioni dell'ultima registrazione di Uomini e donne del 29 novembre, infatti, rivelano che Isabella ha scelto di abbandonare lo studio della trasmissione Mediaset e lo ha fatto in compagnia di Fabio, il cavaliere che ha provato a conoscere in queste settimane e col quale è nato un ottimo feeling.

La puntata dedicata all'addio finale di Isabella Ricci sarà in onda durante le settimane di dicembre, come sempre su Canale 5.