Le nuove puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 6 al 10 dicembre vedranno al centro delle scene un momento molto importante per la vita professionale e personale di Marina. Secondo le anticipazioni, infatti, la donna riceverà da suo marito una proposta che la metterà di fronte a una scelta: i cantieri o il pastificio. Mentre Roberto proverà a convincere la sua socia a restare con lui, elogiandone le sue doti, Lara ascolterà tutto e non la prenderà affatto bene.

Fabrizio ritroverà il suo entusiasmo nel lavoro

Le anticipazioni di Un Posto al sole per la settimana dal 6 al 10 dicembre raccontano che Marina vivrà un momento complicato.

Fabrizio sarà molto più sereno perché il suo nuovo formato di pasta, le "Marinelle", sarà accolto molto bene e rivedrà la luce in fondo al tunnel. L'imprenditore, però, vorrà fare un salto di qualità e penserà di avviare un franchising per distribuire il nuovo formato di pasta e risollevare le condizioni economiche dell'azienda. Per occuparsi di tutto questo, però, avrebbe bisogno di sua moglie, che grazie alle sue doti imprenditoriali potrebbe seguire gli affari. L'entusiasmo di Fabrizio, tuttavia, non sarà condiviso da Marina che ha già molte cose da fare per i cantieri.

Marina di fronte a una scelta difficile: anticipazioni Un Posto al sole

Secondo le anticipazioni di Un Posto al sole, durante la settimana dal 6 al 10 dicembre, Marina si troverà a decidere se aiutare o meno Fabrizio.

La donna saprà bene che, dedicandosi al pastificio, lascerebbe troppo spazio a Lara ai cantieri e non vorrebbe perdere la sua posizione accanto a Roberto Ferri.

Quest'ultimo, d'altra parte, farà di tutto per convincere Marina della sua importanza ai cantieri e per distoglierla dall'idea di aiutare suo marito.

La doccia fredda per Lara: anticipazioni 6-10 dicembre

Nelle prossime puntate di Un Posto al sole, Marina avrà un confronto con Roberto Ferri a proposito del suo futuro lavorativo. Il padre di Filippo dirà chiaramente alla donna che non vorrebbe perderla come socia e le dichiarerà tutta la sua stima professionale, sottolineando bene la differenza che c'è tra lei e Lara, che invece è una semplice dipendente dei cantieri.

Le parole convincenti di Roberto riusciranno ad allontanare Marina da Fabrizio? Quello che è certo è che Lara ascolterà tutta la conversazione tra Roberto e Marina e per lei sarà una doccia fredda che sicuramente non la farà restare con le mani in mano.

Le altre story-line

Ci sarà spazio anche per Patrizio che riceverà un'altra delusione da Clara: il ragazzo penserà di trascorrere il Natale con lei, ma non sarà così.

Vittorio, invece, aiuterà Samuel a conquistare Speranza pur di liberarsi di lei. Mentre Rossella penserà di trasferirsi a Milano con Michele dopo la separazione da Silvia.