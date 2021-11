Sabato pomeriggio alternativo per i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 che hanno avuto modo di guardare la Turandot in Tv. È stata un'iniziativa di Katia Ricciarelli in vista dell'allestimento che i vipponi stanno preparando per la serata del 27 novembre.

Tuttavia, la visione dell'opera lirica non ha entusiasmato i protagonisti di questa edizione del programma: complice la stanchezza accumulata durante la lunga diretta del 26 novembre, in tanti hanno rischiato di prendere sonno. Lulù non ha resistito e si è addormentata.

La lirica sbarca al Grande Fratello Vip: i concorrenti guardano la Turandot

Nel pomeriggio del 27 novembre, i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 hanno avuto modo di assistere allo spettacolo integrale della Turandot.

La produzione ha concesso loro quest'opportunità in vista dello spettacolo teatrale che metteranno in scena nella serata di sabato 27. La richiesta è partita da Katia Ricciarelli che sta cercando di avvicinare i protagonisti del Reality Show Mediaset al mondo della lirica.

La reazione dei concorrenti però non è stata delle migliori: diversi utenti dei social network hanno notato che durante la visione del capolavoro di Puccini-Alfano le espressioni dei vipponi erano alquanto contrariate.

Soleil Sorge e Patrizia rischiano di addormentarsi, Lulù crolla mentre guarda la Turandot

I concorrenti, stanchi e provati anche dalla lunga diretta del GF Vip del 26 novembre e dal post-reality che li ha tenuti svegli fino alle 4 del mattino circa, sono apparsi assonnati e annoiati dalla visione della Turandot.

Soleil Sorge è apparsa quasi sul punto di addormentarsi, così come Patrizia Pellegrino e Francesca Cipriani.

La principessa Lulù si è lasciata direttamente prendere dal sonno. La ragazza è crollata mentre guardava l'opera, incurante del fatto che fosse insieme al resto del gruppo e che Katia ci tenesse particolarmente al fatto che tutti seguissero lo spettacolo.

In arrivo nuovi concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip 6

Insomma, i vipponi sono crollati, e chissà come la prenderà Katia quando avrà modo di vedere le espressioni dei suoi compagni d'avventura del GF Vip mentre stavano guardando la Turandot.

#GFVIP Questi stanno svegli fino le 4 del mattino per farsi il riposino pomeridiano invece oggi costretti a tenere le palpebre aperte per la Turandot, Lulù l'unica non pervenuta perché ha dormito beatamente per tutto il tempo e credo che gli altri vip l'abbiano invidiata😴😴 pic.twitter.com/s8gfXHBmFs — FD (@FD22667) November 27, 2021

In attesa di scoprire la reazione dell'ex moglie di Pippo Baudo, nelle prossime puntate del reality show ci sarà spazio per l'arrivo di nuovi concorrenti che si metteranno in gioco. Tra i nomi che sono circolati, spiccano quelli di Valeria Marini e Giacomo Urtis, entrambi già ex vipponi delle edizioni precedenti del programma condotto da Alfonso Signorini.