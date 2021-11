A quasi due mesi dal via, la casa del GF Vip sembra finalmente animarsi: mentre alcuni concorrenti litigano furiosamente, altri reclamano più spazio in puntata. Sui social network, infatti, circola l'indiscrezione secondo la quale le sorelle Hailé Selassié si starebbero lamentando per i pochi momenti che le vedono protagoniste, e questo starebbe spingendo gli autori a prendere in considerazione un loro "scoppiamento": Lulù, Jessica e Clarissa potrebbero presto diventare tre concorrenti differenti.

Il gossip sulle principessine del GF Vip 6

In attesa che venga confermato oppure smentito il Gossip sul prolungamento del GF Vip 6, il pubblico sta assistendo al secondo mese di reclusione dei vipponi, quello che segna il giro di boa di questa edizione.

Tra i momenti che stanno maggiormente interessando i telespettatori, c'è sicuramente lo scontro "titanico" tra Aldo e Alex: i due hanno litigato furiosamente e Montano è arrivato al punto di dare potenti pacche sulla spalla a Belli, che a sua volta ha parlato di mani addosso.

I concorrenti che Alfonso Signorini prende in considerazione durante le dirette, però, sono sempre gli stessi: Soleil e i suoi bisticci, il tira e molla tra Gianmaria e Sophie, il passato di Katia e di Giucas, e la solarità di Francesca.

A storcere il naso per la poca attenzione che il conduttore riserva loro, sarebbero tre ragazze che all'inizio del programma erano considerate tre assolute protagoniste: le sorelle Hailé Selassié.

La richiesta nel confessionale del GF Vip

In merito al malcontento delle principessine del GF Vip, sta circolando un tweet che in poche ore ha raccolto tantissimi consensi.

Un profilo che spesso e volentieri regala anticipazioni credibili sul reality di Canale 5, dunque, ha spoilerato: "Nuova dinamica in arrivo, il crollo del regno delle princess".

"Vogliono metterle l'una contro l'altra per portarle alla separazione", si legge ancora sui social network dallo scorso 2 novembre.

Anche se non sono citati direttamente, è chiaro che i soggetti che starebbero spingendo alla divisione delle tre sorelle sono gli autori del programma, pronti a tutto pur di tenere alta l'attenzione del pubblico su ciò che accade nella casa quotidianamente.

"In confessionale reclamano più spazio in puntata", si conclude così il rumor che sembra anticipare un'imminente colpo di scena nel cast del format Mediaset, ovvero uno "scoppiamento" che i fan aspettano da tempo.

La nomination contro Soleil al GF Vip

Stando a questa indiscrezione, dunque, a breve Lulù, Jessica e Clarissa potrebbero gareggiare singolarmente: le sorelle Hailé Selassié, infatti, starebbero per diventare tre diversi concorrenti del GF Vip, il tutto a quasi due mesi dall'inizio della sesta edizione.

Il fatto che la loro presenza nel cast valga come un unico inquilino, ha spesso messo in difficoltà le principessine soprattutto nel momento dedicato alle nomination: le giovani hanno pareri e rapporti diversi con gli altri vipponi, quindi non sempre riescono a mettersi d'accordo su chi votare in diretta.

L'altra sera, ad esempio, Soleil c'è rimasta malissimo per la nomination delle princess, tant'è che prima ha etichettato Lucrezia come una persona falsa che davanti a lei è carina e poi appena può la "condanna", e poi ha discusso con Clarissa sulle motivazioni di questo voto.

La separazione delle tre sorelle, però, potrebbe non avvenire prima di un aggiornamento sul possibile prolungamento del reality-show: qualora i vertici di rete decidessero di aggiungere altre puntate all'edizione in corso, è scontato che ci sarebbe bisogno di più concorrenti e di nuove storie da raccontare.