Prosegue l'appuntamento con Tempesta d'amore in prima visione, e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 6 al 12 dicembre 2021 rivelano che ci saranno diverse novità. Occhi puntati in primis su Christoph che porterà avanti la sua vendetta nei confronti di Ariane.

Selina suggerirà a Christoph di aprire gli occhi su Erik che lo sta ingannando. Ariane sarà in preda alla disperazione quando la biopsia confermerà che è affetta da un tumore maligno.

Anticipazioni Tempesta d'amore al 12 dicembre 2021: la vendetta di Christoph contro Ariane

Gli spoiler delle prossime puntate di Tempesta d'amore in onda su Rete 4 fino al 12 dicembre evidenziano che Christoph deciderà di rivolgersi al dottor Kamml, facendogli una richiesta precisa.

Vorrà che il medico faccia credere ad Ariane di essere gravemente malata. Christoph chiederà al medico di comunicare ad Ariane che ha un grave tumore al cervello: con questo piano diabolico potrà annientare la rivale una volta per tutte.

Le anticipazioni della soap opera tedesca riportano che Selina deciderà di credere alla versione dei fatti di Cornelius, ma quando quest'ultimo le spiegherà come ha intenzione di dimostrare la sua innocenza e la sua estraneità ai fatti, lei si ritroverà in conflitto con la sua coscienza e non saprà se appoggiarlo.

Cornelius vuole mettere nei guai Erik e Christoph

Cornelius punterà a tendere una trappola ad Erik legata al business degli hotel termali. Il problema, però, è che in questa vicenda verrebbe coinvolto anche Christoph: per questo motivo Selina si sentirà in conflitto, perché non saprà se accettare o meno di ingannare l'uomo che ama.

Intanto Ariane deciderà di affrontare una volta per tutte il suo destino. E così fisserà un appuntamento con il dottor Kamml per effettuare la biopsia del tumore.

Ariane scopre di avere un tumore maligno: trame Tempesta d'amore 6-12 dicembre 2021

Ariane, nel momento in cui riceverà l'esito della biopsia, sarà disperata perché si renderà conto che le sue preoccupazioni erano fondate.

Infatti scoprirà di avere un tumore maligno al cervello, una forma aggressiva che non le darà molte speranze di sopravvivenza. La donna si ritroverà così a lottare con questa crudele verità, ma preferirà non dire niente a nessuno.

Intanto Selina deciderà di mettere al corrente Christoph della trappola che sta mettendo a punto Erik, il quale vuole tradirlo in merito agli affari legati agli hotel termali. La donna lo spingerà ad ingannare a sua volta Erik, alleandosi con Robert e Werner.