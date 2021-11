Francesca Cipriani riceve la proposta di matrimonio in diretta tv al Grande Fratello Vip 6. Nel corso dell'ultima puntata serale del reality show Mediaset, la bombastica showgirl è stata sorpresa dal suo fidanzato Alessandro che si è presentato in casa per chiederle di sposarlo. Un momento decisamente toccante ed emozionante per la showgirl anche se, sono venuti fuori dei retroscena che non sono passati inosservati, dato che tutto sarebbe stato architettato e studiato diversi mesi prima dell'inizio di questa edizione.

Proposta di nozze in diretta per Francesca Cipriani al GF Vip 6

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata serale del Grande Fratello Vip 6, Francesca ha fatto i conti con una sorpresa a dir poco speciale che l'ha lasciata senza parole.

La showgirl è stata convocata in giardino da Alfonso Signorini ed è stato proprio lì che ha avuto modo di rivedere il suo fidanzato Alessandro.

Il ragazzo l'ha meravigliata nel momento in cui le ha chiesto, davanti a milioni di spettatori e ai suoi compagni di gioco, di diventare sua moglie a tutti gli effetti.

Insomma una proposta di nozze ufficiale quella che ha ricevuto il 22 novembre Francesca nel corso della diretta del GF Vip, al punto da non riuscire a trattenere le lacrime. Alla fine, però, la Cipriani ha detto sì, accettando così di convolare a nozze col suo amato Alessandro.

Francesca smascherata dopo la proposta di matrimonio in tv

Eppure, in queste ultime ore, Francesca Cipriani è stata smascherata dato che la notizia della proposta di nozze che sarebbe avvenuta in diretta tv nel reality show di Alfonso Signorini, circolava in rete da svariati mesi.

Tra i primi a riportarla c'era stata l'esperta di Gossip Deianira Marzano, che ad agosto, parlando dell'entrata di Francesca nella casa di Cinecittà, aveva parlato di questa proposta di matrimonio che sarebbe arrivata all'interno della casa di Cinecittà.

Lo stesso retroscena era stato riportato a settembre anche da Riccardo Signoretti, che sui social aveva fatto un post in cui annunciava che la Cipriani avrebbe ricevuto questa proposta di matrimonio in diretta tv al Grande Fratello Vip 6 da parte del suo Alessandro.

Ecco i retroscena sulla proposta di nozze di Francesca al GF Vip

Nello stesso post, Signoretti annunciava anche l'ingresso in casa di Maria Monsè che effettivamente è entrata a far parte del cast di questa sesta edizione durante la puntata del 22 novembre.

Insomma la proposta di nozze di Francesca non sarebbe stata affatto improvvisata, dato che la showgirl stessa avrebbe architettato e studiato tutto col suo fidanzato, prima ancora di entrare nella casa e mettersi in gioco in questa nuova avventura televisiva.