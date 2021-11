Dopo diversi mesi, Una vita torna il sabato all'interno della programmazione di Canale 5. Non ci sarà invece più spazio per Love is in the air che, dopo un iniziale successo e consensi da parte del pubblico, ha registrato un flop di ascolti progressivo. Di seguito, tutti i cambiamenti previsti per il pomeriggio della serie ammiraglia.

Mediaset cambia la programmazione del sabato pomeriggio

Ancora cambi di palinsesto per il lungo pomeriggio del sabato di Canale 5. Scene da un matrimonio, programma condotto da Anna Tatangelo e che racconta l'evolversi delle storie d'amore di coppie di fidanzati che arrivano a sposarsi, continuerà a occupare il consueto orario.

Lo stesso vale per la longeva soap opera Beautiful e le sue storie che ruotano intorno alle vicende delle famiglie Forrester, Spencer e Logan.

Con l'introduzione di Scene da un matrimonio, è stato necessario togliere spazio a Una vita, che ha dunque perso l'appuntamento del sabato. Mediaset ha provato a mandare in onda la soap turca Love is in the air dopo Verissimo con Silvia Toffanin, ma non ottenendo il successo di ascolti previsto. Per aggiustare la rotta, ecco che la rete ammiraglia corre ai ripari con una nuova programmazione per il sabato pomeriggio.

Una vita torna il sabato ma sono previste altre novità su Canale 5

Da sabato 27 novembre, il pomeriggio di Canale 5 subirà delle sostanziali modifiche.

Dopo la messa in onda di Beautiful è prevista una nuova puntata di Scene da un matrimonio con Anna Tatangelo.

Alle 15:40 circa, ecco che tornerà Una Vita con le vicende del tormentato quartierino di Acacias 38 a fare compagnia agli affezionati della soap. Al termine della puntata, toccherà a Silvia Toffanin con Verissimo intrattenere i telespettatori.

Addio dunque all'episodio del sabato di Love is in the air che, comunque, continuerà ad andare in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 al consueto orario.

La programmazione Mediaset del sabato è comunque destinata a cambiare a breve, visto che Scene da un matrimonio sta per giungere al termine. Che cosa verrà trasmesso al suo posto?

Non si esclude che Canale 5 possa proporre una nuova soap in prima visione assoluta ma, al momento, questa rimane un'indiscrezione. Intanto, continueranno ad appassionare le vicende di Una vita: a tal proposito, nelle puntate di novembre, ci sarà una svolta importante per Felipe.

Come svelano infatti le anticipazioni di Una vita, l'avvocato sarà sul punto di scoprire la verità sulla reale natura di Genoveva grazie a Liberto. Camino, invece, capirà che sua madre non l'ha mai ripudiata e le ha sempre voluto bene, al punto di mettere da parte i suoi principi pur di vederla serena al fianco della donna che ama.