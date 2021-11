Alfonso Signorini continua ad essere al centro delle polemiche social dopo la frase di ieri sera, pronunciata in diretta tv al Grande Fratello Vip 6, sul tema delicato dell'aborto. Una presa di posizione dura quella del conduttore che ha condannato ogni forma di aborto, scatenando reazioni contrariate sul web. In tanti hanno puntato il dito contro il conduttore che oggi pomeriggio ha rotto il silenzio social pur senza cambiare idea. E, intanto, su Instagram, Tommaso Zorzi non ha risparmiato una frecciatina nei confronti del conduttore e giornalista tv.

Polemica su Alfonso Signorini e la frase sull'aborto al GF Vip 6

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata serale del Grande Fratello Vip 6, Alfonso Signorini ha condannato in diretta ogni forma e tipo di aborto.

"Noi condanniamo ogni forma di aborto", ha esclamato il conduttore televisivo usando un plurale maiestatis che ha scatenato accese polemiche sul web.

In tanti si sono scagliati contro Signorini, sottolineando il fatto che avrebbe dovuto parlare in prima persona e non usando quel fastidioso plurale che, oggi pomeriggio, ha portato la casa di produzione del GF Vip a dissociarsi da quelle affermazioni.

La produzione del GF Vip si dissocia dal conduttore

Endemol Shine Italy, la storica casa di produzione del reality show di Canale 5, ha diramato un comunicato stampa col quale sottolineavano il fatto che prendevano le distanze dalle dichiarazioni e dal pensiero espresso da Signorini durante l'ultima diretta del GF Vip.

Pochi minuti dopo quel comunicato, lo stesso Signorini ha scelto di rompere il silenzio social e lo ha fatto postando un tweet, in cui non rinnega le parole che ha detto in diretta tv su Canale 5 e il suo pensiero su un tema così delicato come quello dell'aborto.

Alfonso Signorini rompe il silenzio social

"Tra i diritti civili per i quali mi batto da sempre ci sono il rispetto e la difesa della libertà di pensiero", ha scritto il conduttore del Grande Fratello Vip 6 sui social aggiungendo poi che si tratta di un principio che difende sempre con assoluta fermezza.

"Indipendentemente dai miei gruppi di lavoro", ha chiosato ancora Signorini che non ha fatto marcia indietro malgrado tutte le polemiche di queste ore.

A lanciare una frecciatina nei confronti del conduttore del GF Vip, ci ha pensato anche Tommaso Zorzi, vincitore della passata edizione del reality show Mediaset.

La frecciatina di Tommaso Zorzi a Signorini

In queste ore, infatti, sul suo profilo Instagram si è espresso su questa polemica che ha infiammato il mondo social, ribadendo che la donna deve avere assoluta facoltà e libertà di scegliere.

"Sulla questione aborto: sono uomo e dunque non è affare mio. Quando nascerò donna la mia opinione potrà contare qualcosa", ha scritto Tommaso Zorzi.

"Nel frattempo, da uomo, ritengo che sia sacrosanto che una donna abbia facoltà di scegliere", ha chiosato Zorzi lanciando così una stoccata al padrone di casa del GF Vip.