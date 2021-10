Dai consigli a Iconize su come comportarsi in tv dopo la finta aggressione omofoba al messaggio vocale contro Dayane Mello e Tommaso Zorzi. Nelle ultime ore Soleil Sorge è finita nel mirino del web per le esternazioni di Marco Ferrero e per alcune segnalazioni dell'influencer Deianira Marzano. Il ventinovenne blogger ha raccontato via social che l'italo americana era a conoscenza della sua finzione e che gli avrebbe anche consigliato come comportarsi quando è andato in televisione per giustificare il suo gesto. "In un momento di mia debolezza è andata a sparlare di me in televisione per dieci volte, io ci sono stato una sola volta per chiedere scusa".

Iconize e Soleil sono protagonisti anche dell'audio diffuso in queste ore da Deianira Marzano. Nella circostanza la ventisettenne sta parlando con l'amico della passata edizione del GF Vip. "Se mettono me e te come unico concorrente nella casa andiamo a distruggere Dayane e Tommaso" - le parole dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne che hanno spiazzato i fan Dayane Mello: "E poi sostiene di essere una sua grande amica".

Soleil Sorge nel mirino, dalle esternazioni di Iconize alla segnalazione di Deianira Marzano

Soleil Sorge fa discutere all'interno ed all'esterno della casa del GF Vip. Dopo aver varcato la porta rossa l'italo americana si è scontrata prima con Raffaella Fico e poi con Sophie Codegoni ma anche gli altri inquilini hanno manifestato le proprie perplessità nei confronti della ventisettenne, definita stratega e poco spontanea.

L'influencer è stata protagonista anche di accesi confronti con l'ex Gianmaria Antinolfi mentre fin da subito ha raggiunto un buon feeling con Alex Belli e Manila Nazzaro.

Negli ultimi giorni si sono accese nuove roventi polemiche nei confronti di Soleil per alcune vicende del passato. Senza fare giri di parole Iconize ha raccontato su Instagram che l'amica gli avrebbe consigliato come comportarsi davanti alle telecamere dopo aver simulato l'aggressione omofoba.

"Ha finto di essere sconvolta in televisione quando sapeva tutto" - ha precisato l'ex fidanzato di Tommaso Zorzi.

Il vocale dell'italo americana al video maker: 'Se entriamo distruggiamo Dayane e Tommaso'

Iconize e Soleil sono stati tirati in ballo anche da Deianira Marzano per un vocale in cui facevano riferimento alla passata edizione del GF Vip.

Nell'audio l'italo americana faceva riferimento ad un possibile ingresso nella casa più spiata dagli italiani durante una conversazione con il video maker. "Se entriamo come unico concorrente distruggiamo Dayane e Tommaso" - le affermazioni della ventisettenne hanno provocato la reazione stizzita dei fan della ragazza brasiliana che in queste settimane hanno sostenuto Soleil quando è finita al televoto.

Da rilevare che fin dall'inizio della sua avventura nel reality show di Canale 5 la ventisettenne ha parlato del suo rapporto di amicizia con la modella sudamericana e le ha dedicato anche dolci parole. In molti ora sperano in un confronto con Iconize per far chiarezza sulle segnalazioni emerse negli ultimi giorni.