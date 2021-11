Biagio Di Maro è uno dei cavalieri più discussi del Trono Over di Uomini e donne. Arrivato nel 2020 nel programma per corteggiare Gemma, non è ancora riuscito a trovare la sua anima gemella. Ultimamente si è reso protagonista di un'accesa discussione in centro studio, nel momento in cui ha dichiarato di sentirsi sfruttato dalle dame con cui è uscito. Ecco qualche dettaglio sulla sua vita privata e sul suo percorso a Uomini e donne.

Chi è Biagio Di Maro, il 53enne napoletano

Biagio Di Maro è nato a Napoli 53 anni fa. Non si hanno molte notizie su di lui, visto che mantiene molto riserbo intorno alla sua vita privata.

Si sa che è vedovo e che ha passato un periodo molto difficile dopo la scomparsa della moglie. È padre di tre figli. Per quanto riguarda la sfera professionale, si sa invece che Biagio lavora da molti anni con gli escavatori e, quando non è impegnato nei cantieri, si dedica alla vendita di mozzarelle di bufala. Per sua stessa, ammissione, scarica lo stress andando in palestra e facendo molta attività fisica. Inoltre adora giocare a carte insieme ai suoi amici.

Biagio arriva a Uomini e donne per corteggiare Gemma

Giunge a Uomini e donne nel 2020 per conoscere Gemma Galgani. Proprio in quel periodo, la dama torinese scelse di frequentare Paolo Gozzi, conoscenza poi finita. In seguito diede un'opportunità a Biagio ma la cosa non sfociò in un sentimento.

Tra le dame che ha frequentato, nella scorsa stagione, vanno ricordate Sabina, Maria e Sara, con le quali però non costruì mai nulla di serio. Anche per questo, è sempre, stato attaccato duramente in studio. A marzo del 2021 è uscito pure con Isabella Ricci, ma anche qui nulla di fatto.

Biagio scatena il caos a U&D: 'Sono stato sfruttato'

Per quanto riguarda questa stagione di Uomini e donne, Biagio Di Maro è uscito con Rosy e con Daniela, ma anche con loro non è andata bene. Daniela in particolare, pare essere rimasta delusa dall'atteggiamento del cavaliere al di fuori dello studio televisivo. Di recente si è reso protagonista di una accesa discussione in centro studio, nel momento in cui ha dichiarato di essersi sentito sfruttato dalle dame con cui è uscito.

Il cavaliere ha fatto i conti di ciò che ha speso per portarle a cena e questo ha scatenato le veementi reazioni delle dirette interessate. In molti hanno definito la sua una vera e propria caduta di stile, visto che un uomo non dovrebbe rinfacciare questo alle signore con le quali è uscito. Sta di fatto che, Biagio Di Maro nel bene e nel male, continua a far parlare di sé all'interno del programma di Maria De Filippi. Ora si tratta di trovare la donna giusta per lui. Una ricerca che sembra assai difficile visto quanto successo di recente in studio.