Soleil Sorge continua ad essere una delle protagoniste più chiacchierate di questo Grande Fratello Vip e, anche ieri sera, è riuscita ad avere la meglio al televoto, risultando la più amata dal pubblico da casa. Un verdetto che ha in parte spiazzato e che ha insospettito i telespettatori e fan social, nel momento in cui Deianira Marzano ha pubblicato online delle chat private le quali testimonierebbero l'esistenza di gruppi creati ad hoc per sostenere in massa la Sorge e far sì che vinca sempre le sfide al televoto.

Polemica contro lo 'staff' di Soleil Sorge: televoto truccato al GF Vip?

Nel dettaglio, per la seconda volta consecutiva Soleil Sorge è finita al televoto del Grande Fratello Vip ed è risultata la più amata dal pubblico che vota.

Questo plebiscito per l'ex protagonista di Uomini e donne, però, stona un po' con i commenti che si leggono in giro sul conto della Sorge, dato sembrerebbe non proprio amata al 100% dagli spettatori che seguono, commentano e poi votano per decretare le sorti dei protagonisti di questa sesta edizione del reality show Mediaset.

Come se non bastasse, a rendere tutto più spinoso, ci hanno pensato alcuni utenti che hanno scelto di pubblicare sui social delle chat private, le quali testimonierebbero l'esistenza di congrui gruppi scelti ad hoc per salvare Soleil dal televoto e di conseguenza truccare e alterare l'esito.

La foto della chat privata pubblicata da Deianira

A rendere note queste chat private ci ha pensato l'influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano, la quale ha sottolineato che uno dei messaggi presenti recita: "buon divertimento, by staff".

Una frase che non è passata inosservata, dato che in tanti sui social sospettano che dietro a questi gruppi social dove si chiede di votare in massa Soleil per salvarla e farla risultare la più amata da pubblico, possano essere gestiti proprio dallo staff social che si occupa della comunicazione della Sorge in queste settimane di permanenza in casa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I dubbi sul televoto del Grande Fratello Vip 6

Tuttavia, al momento, non si sa con esattezza se quello "staff" di cui si parla nelle chat pubblicate da Deianira Marzano sui social, sia realmente quello dell'ex protagonista di Uomini e donne oppure se si tratta di uno "staff" legato ai fanclub.

Il mistero resta e, a questo punto, non si esclude che nel corso delle prossime ore possano arrivare delle comunicazioni dettagliate sui profili social della Sorge.

Intanto, dopo aver vinto il televoto di questo lunedì sera, Soleil Sorge è nuovamente salva e quindi in vista della puntata di venerdì 12 novembre, non rischia di essere eliminata dalla casa del GF Vip 6.