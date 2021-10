Soleil Sorge è in nomination per la prima volta da quando è entrata nella casa del GF Vip. La ragazza è stata votata da gran parte delle donne del cast la sera del 15 ottobre, quella che l'ha vista litigare animatamente soprattutto con Raffaella Fico. A sostenere l'influencer in questo televoto che non dovrebbe essere eliminatorio, sono sia molti spettatori del reality-show che i fedelissimi fan di Dayane Mello, cara amica della concorrente della sesta edizione.

I messaggi per sostenere l'influencer al GF Vip

Sono quattro donne a contendersi il titolo di preferita della settimana: lunedì sera, infatti, Alfonso Signorini leggerà il nome della vippona che riceverà maggiori consensi, la stessa che poi dovrà mettere a rischio eliminazione una delle tre colleghe di televoto.

A partecipare a questa accesa nomination, dunque, sono: Sophie Codegoni, Raffaella Fico, Miriana Trevisan e Soleil Sorge.

Quest'ultima si sta misurando col parere del pubblico per la prima volta da quando il programma è cominciato, ovvero da un mese, mentre le altre hanno già superato alcune votazioni nel recente passato.

Sebbene in casa sia una delle concorrenti più "odiate", l'influencer di origini americane può contare sul sostegno di moltissimi fan, già pronti a mobilitarsi per regalarle l'immunità che sarà assegnata in diretta il 18 ottobre prossimo.

Il rapporto con l'ex concorrente del GF Vip

Stando ad alcuni tweet che stanno facendo il giro della rete, Soleil è amata sia in Italia che all'estero.

Da quando è stato aperto il televoto che la vede contrapposta a Miriana, Raffaella e Sophie, Sorge è diventata protagonista di molti appelli per salvarla dall'eliminazione.

La maggior parte di questi messaggi, sono in lingua brasiliana, ovvero sono stati scritti da persone che seguono il GF Vip esclusivamente perché l'influencer è molto amica di Dayane Mello, idolo di tanti internauti nel suo paese d'origine.

La "popolosa" fanbase del Brasile che un anno fa ha messo mano in moltissime nomination che vedevano coinvolti sia la modella che i concorrenti ai quali quest'ultima era più affezionata, dunque, sembra essersi riattivata proprio nel momento in cui Soleil ne aveva più bisogno.

"Chi vuoi salvare?", è questa la domanda che viene fatta a chi intende partecipare alla votazione di questa settimana, quella che lunedì sera decreterà il primo vippone immune e quello che finisce direttamente in nomination per volere del preferito.

Le proteste durante la quinta edizione del GF Vip

I fan brasiliani, dunque, sono tornati alla carica dopo qualche mese di riposo. Era l'inizio del 2021, infatti, quando sul web non si parlava d'altro che dell'importante incidenza delle preferenze dall'estero sui televoti che coinvolgevano i concorrenti della quinta edizione del GF Vip.

Oltre a supportare Dayane Mello (riuscendo a farla arrivare in finale), questa fanbase si è sempre esposta a favore di tutti i vipponi più vicini alla modella, a partire da Rosalinda Cannavò.

Chi sosteneva Tommaso Zorzi, Stefania Orlando o Pierpaolo Pretelli, ha protestato a lungo per le votazioni massa che venivano fatte dal Brasile per permettere solo ad alcuni vipponi di andare avanti il più possibile nel gioco.

In realtà, questo supporto non è bastato alla bella modella per vincere il Grande Fratello Vip 5: la donna non è salita neppure sul podio in una finale che ha visto trionfare Zorzi davanti a Pretelli.

Se i fan di Dayane incideranno sulla nomination che vede Soleil contro Miriana, Sophie e Raffaella, lo si saprà con certezza lunedì sera, quando saranno comunicati i risultati di questo avvincente televoto.