Can Yaman torna a parlare in una nuova lunga intervista. L'attore turco, che sarà sul set della fiction Viola come il mare, ha parlato della sua famiglia, dell'uscita della sua prima autobiografia, del rapporto speciale con i fan ma ha ancora una volta taciuto sulla fine della relazione con Diletta Leotta. Nessun riferimento, infatti, a quello che è accaduto con la conduttrice sportiva e neppure al presunto flirt con l'attrice Francesca Chillemi, che con lui sta condividendo il set della fiction "Viola come il mare".

Nuova intervista per Can Yaman che parla di famiglia e fan ma tace su Diletta

Nel dettaglio, Can Yaman ha avuto modo di raccontarsi nuovamente in una intervista a 360 gradi a "Tv Sorrisi e Canzoni", dove ha toccato svariati argomenti.

L'attore ha ribadito di essere molto legato alla sua famiglia e di avere un rapporto speciale con la sua mamma e il suo papà.

Can ha parlato anche del suo legame con i numerosi fan italiani che lo hanno accolto nel nostro Paese, rendendolo una vera e propria star.

L'attore ha ammesso di essere molto felice di questo e sul perché di questo grande successo, ha detto di essere molto rispettoso nei confronti delle donne e di rispettarle sempre.

Il silenzio di Can Yaman dopo l'addio con Diletta

Tuttavia, i numerosi fan dell'attore turco, speravano di poter ascoltare per la prima volta, anche la verità dei fatti di Can sulla fine della sua relazione con Diletta Leotta.

Da quando la conduttrice sportiva ha annunciato la loro separazione, Can Yaman non ha più proferito parola su quanto è accaduto: l'attore si è trincerato dietro un religioso e rigoroso silenzio, evitando così di alimentare ulteriormente la macchina del Gossip.

Ebbene, anche in questa nuova intervista non c'è stato nessun riferimento a Diletta: la love story con la conduttrice sembra essere definitivamente archiviata e messa da parte, al punto che ormai l'attore si concentra in primis sui suoi nuovi impegni professionali.

Il divo del momento Can Yaman, tace anche su Francesca Chillemi

Anche su Francesca Chillemi, con la quale nel corso delle ultime settimane si era parlato di un presunto flirt in corso, Can ha preferito tacere.

Pure in questo caso, infatti, Can non ha rilasciato alcun tipo di dichiarazione sulla partner femminile di "Viola come il mare", la fiction destinata alla prima serata Mediaset del 2022.

L'attore turco pensa solo alla sua carriera e, quando gli chiedono se pensa di aver realizzato un sogno dopo il successo che sta ottenendo, lui risponde: "Io credo che i sogni non finiscano mai. Il meglio deve sempre venire".

L'ennesima conferma del fatto che l'attore voglia chiudere col passato e concentrarsi solo sul presente e il futuro che verrà.