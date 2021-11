Assistendo alla discussione che Manuel e Lulù hanno avuto da poco, sembra essere tornati indietro all'inizio del GF Vip 6, quando lei reclamava attenzioni e lui prendeva le distanze perché stanco di essere pressato. Il giorno dopo aver ascoltato le parole della mamma sulla sua frequentazione, Bortuzzo ha respinto le coccole della principessina, che l'ha preso da parte per chiedergli il perché di questo improvviso cambio di atteggiamento.

Screzi nell'unica coppia del GF Vip 6

Lunedì 8 novembre, Lulù è stata spiazzata dalle parole che la mamma di Manuel ha detto sul suo conto.

Anche se non l'ha mai citata direttamente, la signora Rossella ha criticato l'atteggiamento pressante che la principessina ha con il figlio, soprattutto quando ha bisogno di stare da solo.

La ragazza ha notato un improvviso distacco di Bortuzzo, che dal coccolarla e baciarla è passato all'ignorarla quasi del tutto tra le mura di Cinecittà.

Per cercare di capire cosa stesse succedendo, Hailé Selassié ha chiesto al nuotatore spiegazioni sul gelo che è calato tra loro per suo volere, e le risposte che ha avuto non sono state molto carine.

"In puntata sono stato molto chiaro, credo bastino quelle parole oppure te le sei dimenticate?", ha sbottato il 22enne visibilmente scocciato dalle continue richieste di attenzioni di Lucrezia.

L'intervento della madre di Manuel al GF Vip

"Sono stato chiaro e per me è chiusa. Domani è un altro giorno, non so più che fare", ha aggiunto Manuel in merito alle rassicurazioni che ha dato a Lulù nel corso della puntata del GF Vip dell'8 novembre, quella in cui la giovane è stata criticata dalla "suocera" in una lettera.

Bortuzzo ha subito rassicurato la madre dicendo che Lucrezia non intendeva ferirla quando ha usato un intercalare americano (lo stesso che gli hanno urlato poco prima di sparargli quasi tre anni fa), ma lei sembra non aver compreso pienamente la sua posizione a riguardo.

Stanco dei continui confronti che la principessina ha cercato di avere con lui, il 22enne ha sbottato: "Oggi non è giornata, non voglio nulla. Ho pensieri che riguardano mia madre e la mia vita di m.., tu non centri".

Hailé Selassié è rimasta spiazzata dal duro sfogo del compagno di reality, soprattutto dalle parole con le quali le ha spiegato il perché non intendeva baciarla o abbracciarla per tutto il giorno.

"Sono arrabbiato con la vita, non con te. Che me ne frega di avercela con te?", ha proseguito Manuel con un tono di voce palesemente infastidito e stanco.

Alti e bassi tra il nuotatore e la principessina del GF Vip

Rivolgendosi direttamente ad una delle telecamere presenti in giardino, Manuel ha concluso: "Lo vogliamo dire a tutti? Non sono arrabbiato con Lucrezia, scusate se ho una vita di m...".

"Sei contenta adesso?", ha detto Bortuzzo prima di voltare le spalle e lasciare la ragazza da sola.

Questo momento di tensione, è il primo dopo tanto tempo per l'unica coppia che si è formata tra le mura di Cinecittà da quando la sesta edizione è cominciata.

La principessina etiope non nasconde il forte sentimento che prova nei confronti del giovane, anche se fa ancora fatica a capire i suoi sbalzi d'umore e le giornate in cui vuole essere lasciato in pace.

Lo scorso 9 novembre, ad esempio, il 22enne ha trascorso la maggior parte del suo tempo con Nicola, un amico in evidente difficoltà dopo la brutta frase che ha detto su Miriana in diretta al GF Vip. Manuel ha provato a consolare Pisu spiegandogli che i problemi veri della vita sono altri e non la fine turbolenta di una frequentazione di poche settimane nella casa più spiata d'Italia.