Il rapporto conflittuale tra Manuel e Lulù continua ad essere al centro delle dinamiche del Grande Fratello Vip 6. Dopo un primo avvicinamento, il nuotatore ha scelto di prendere le distanze dalla principessina e in diverse occasione non ha risparmiato delle pungenti frecciatine nei suoi confronti. Anche in queste ultime ore, Bortuzzo ha sparlato alle spalle di Lulù, criticandola aspramente dopo che la ragazza si è addormentata mentre guardava l'opera lirica in tv.

Nella casa del GF Vip, Lulù crolla mentre guarda l'opera lirica voluta da Katia

Nel dettaglio, durante il pomeriggio di ieri, in vista dello spettacolo teatrale ispirato alla Turandot che avrebbero messo in scena in casa, i concorrenti hanno avuto modo di vedere l'opera in televisione.

La produzione del GF Vip ha concesso loro la possibilità di vedere l'opera per intero, per la gioia immensa di Katia Ricciarelli, che in questa sua esperienza intende avvicinare anche i giovani ragazzi del reality show verso la lirica.

Tuttavia, le reazioni dei concorrenti non sono state proprio entusiaste: in tanti, infatti, hanno mostrato degli sguardi a dir poco assonnati durante la visione dell'opera.

Tra questi vi erano Soleil Sorge, ma anche Sophie Codegoni e Patrizia Pellegrino che sono parsi sul punto di addormentarsi per davvero. A farlo, invece, è stata la principessina Lulù che si è lasciata andare al sonno.

Il duro commento di Manuel Bortuzzo che sbotta ancora contro Lulù Selassié

Durante la visione della Turandot nella casa del GF Vip, Lulù si è lasciata andare completamente, addormentandosi con la speranza di non essere vista da Katia.

La principessina, al termine della visione dello spettacolo, ha confessato tutto a Manuel che non ha perso occasione per sparlare alle spalle della ragazza in compagnia di Davide Silvestri.

"Mi ha detto: ma si vedeva che dormivo? Era là che dormiva mentre guardava una cosa del genere. Che schifo", ha sbottato Manuel contro la principessina, sparlando alle sue spalle con Davide.

Manuel sparla alle spalle di Lulù al Grande Fratello Vip ed è polemica

Immediata anche la reazione di Silvestri che non ha spezzato una lancia a favore della ragazza e ha aggiunto: "No comment, affari suoi".

Insomma una reazione decisamente dura quella di Manuel e forse anche un tantino esagerata, dato che la lirica può non piacere a tutti, ma non per questo Lulù deve essere giudicata negativamente in quel modo.

Ecco allora che sul web e sui social si è infiammata di nuovo la polemica nei confronti di Manuel, in quanto non è la prima volta che il ragazzo usa termini forti e offensivi nei confronti di Lulù.