Ennesimo confronto tra Manuel e Lulù nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo essersi accorto di un nuovo tentativo di riavvicinamento anche fisico della principessina, Bortuzzo le ha nuovamente spiegato che tra loro non c'è una storia e che se la abbraccia o le dà il bacino della buonanotte è solo perché c'è del bene e nulla di più. La ragazza, però, spera ancora in una relazione col nuotatore una volta che entrambi saranno fuori dal gioco.

Le spiegazioni del concorrente del GF Vip

Sono passate settimane da quando Manuel ha chiuso definitivamente la frequentazione con Lulù, ma lei sembra proprio non volerlo accettare.

Dopo qualche giorno di "tregua", la principessina cerca un nuovo contatto fisico ed emotivo con il 22enne, sperando che possa cambiare idea sul loro futuro insieme sia dentro che fuori la casa del GF Vip.

Mercoledì 24 novembre Lucrezia si è avvicinata a Bortuzzo e gli ha dato un bacio sul collo: questo gesto ha infastidito parecchio il ragazzo, che poco tempo dopo ha accettato di avere un ennesimo confronto con la compagna di reality.

Avendo notato un sensibile riavvicinamento della giovane nell'ultimo periodo, il nuotatore ha ribadito: "Io non vorrei che tu fraintendessi dei comportamenti, lo faccio per il nostro bene. Qui ho paura di darti attenzioni in più perché tu potresti fraintenderle".

"Nella mia mente è tutto molto chiaro ma, nel rispetto di quello che hai in mente tu, mi limito", ha proseguito il concorrente nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando.

L'insistenza di Lucrezia al GF Vip 6

Vedendo Lulù un po' perplessa, Manuel le ha fatto un esempio pratico: "Se ti do un abbraccio è perché ti voglio bene, mentre tu potresti fraintenderlo come qualcosa di più".

Bortuzzo ha ribadito per l'ennesima volta che con la principessina vuole costruire un rapporto civile e d'amicizia, un legame fatto anche di affettuosità innocenti, ma solo se non vengono interpretate come un via libera a una storia d'amore che lui non vuole.

"Non devi fraintendere i miei gesti con cose che non esistono", ha aggiunto il concorrente del GF Vip la notte scorsa.

Il ragazzo ha anche detto che apprezza il bacino della buonanotte che la giovane gli dà ogni sera, ma neppure quello dev'essere considerato un appiglio che possa riaccendere le speranze per un ritorno di fiamma che probabilemente non ci sarà.

Le speranze per la vita lontano dal GF Vip

Da quando ha messo un punto al loro rapporto qualche settimana fa, Manuel non ha mai cambiato versione e anche l'altra sera ha ribadito a Lucrezia le stesse cose.

Dopo aver ascoltato il discorso di Bortuzzo in silenzio, però, la principessina ha palesato un desiderio: "Mi aspetto che quando usciremo da qui, ci vedremo".

Il nuotatore si è detto disponibile a incontrare Lulù lontano dalle telecamere del GF Vip, ma probabilmente anche stavolta le loro intenzioni sul futuro sono diverse.

Se il 22enne continua a parlare di amicizia e di affetto, Hailé Selassié non smette di sperare in una storia d'amore che tra le mura di Cinecittà non è mai realmente decollata: "Se succederà, sarà tra noi e basta".

Insomma, la giovane è fermamente convinta che quando sia lei che Manuel lasceranno la casa più spiata d'Italia, in lui potrebbe sbocciare quel sentimento che negli ultimi due mesi non è nato, quel trasporto che lei ha sempre avuto e che ancora oggi le fa nutrire delle speranze verso un qualcosa che probabilmente vede soltanto lei.

Bortuzzo, inoltre, ha detto più volte che non intende restare oltre il 13 dicembre, giorno in cui era prevista la finalissima prima che il format venisse allungato fino a marzo. Se il ragazzo dovesse abbandonare il gioco tra poche settimane, i fan sono curiosi di vedere come si comporterà e cosa farà Lulù senza di lui.