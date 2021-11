Continuano le proteste da parte degli abitanti della casa del Grande Fratello Vip nei confronti degli atteggiamenti, da loro definiti, troppi infantili e irrispettosi di Lulù. Tra domenica 14 e lunedì 15 novembre, infatti, la principessa è riuscita a litigare con parecchie persone, comprese le sue sorelle Jessica e Clarissa. Si è scontrata anche con Soleil e Manila per i turni in cucina che non rispetta e per il troppo tempo che trascorre in bagno non pensando che potrebbe servire anche ad altri.

Le intemperanze della principessina del Grande Fratello Vip

Lulù è una delle protagoniste della sesta edizione del GF Vip. Da due mesi a questa parte infatti, molto spesso, sui social network si parla d'altro che di quello che combina la giovane tra le mura di Cinecittà.

Dopo essere stata "lasciata" per la seconda volta da Manuel a causa del "pressing" asfissiante che continua a fargli nella casa, Lucrezia ha dovuto concentrarsi sui rapporti con gli altri concorrenti.

Negli ultimi giorni, infatti, ha litigato con chi l'ha rimproverata per i suoi atteggiamenti definiti sbagliati.

Poco prima della puntata del 15 novembre, ad esempio, ha litigato con Soleil e altre donne del cast per ragioni igieniche.

Le discussioni prima della diretta del Grande Fratello Vip

Nei video che stanno facendo il giro della rete, si vede Soleil lamentarsi animatamente del fatto che Lulù ha occupato il bagno per circa un'ora solo per potersi depilare. Neppure di fronte alle insistenze di chi le diceva che aveva bisogno di usare la toilette (l'unica della casa, che tutti i vipponi devono condividere) la principessina si è fermata e questo ha fatto storcere il naso a molti.

Sorge ha accusato Lucrezia di essere egoista, Sophie le ha detto che dovrebbe ascoltare anche gli altri e le loro esigenze, Manila che deve smetterla di piangere per ogni cosa e comportarsi come una donna di 23 anni e non come "un'adolescente egocentrica".

Questo screzio è avvenuto a poche ore da una nuova puntata del GF Vip, quella nella quale sarà proclamata la preferita tra Sophie, Soleil e le principesse.

Qualora l'influencer di origini americane dovesse essere di nuovo la più votata dal pubblico (come capita ormai da settimane), potrebbe anche decidere di mandare direttamente in nomination le sorelle Selassié per lo scontro avuto con Lulù.

Le lacrime di Lucrezia al Grande Fratello Vip

Un'altra discussione che Lulù ha avuto di recente è quella con Manila per la cucina. L'ex Miss Italia l'ha rimproverato perché non si stava dando da fare nonostante fosse il suo turno ai fornelli.

La principessa si è giustificata dicendo che non sapeva toccasse a lei cucinare e sentendosi messa spalle al muro ha pianto.

Nazzaro non ha apprezzato queste lacrime e ha sbottato: "Ma perché stai piangendo ora? Non devi piangere ogni volta che qualcuno ti dice qualcosa.

Tu devi ascoltare e reagire in un altro modo, non così perché mi fai arrabbiare".

La 23enne ha litigato anche con le sorelle dopo l'ultima puntata del GF Vip: con Jessica ha avuto un battibecco a causa dell'atteggiamento troppo pressante che continua ad avere con Manuel, nonostante lui abbia chiuso la loro conoscenza (la ragazza gli ha scritto una lettera che non ha ancora consegnato), con Clarissa ha litigato perché nel torneo di biliardo che è stato organizzato tra le mura di Cinecittà avrebbe voluto fare coppia con Bortuzzo e non con Gianmaria Antinolfi.