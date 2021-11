Giorgio Manetti, in una recente intervista, ha parlato di Gemma Galgani, accusandola di usare strategie solo al fine di rimanere in Uomini e donne. Inoltre, ha pure categoricamente smentito un proprio possibile ritorno al dating show di Canale 5.

Giorgio Manetti non tornerà a Uomini e donne

Giorgio Manetti è indiscutibilmente il cavaliere che più è rimasto nei cuori del pubblico di Uomini e donne. In tanti sperano di rivederlo in studio, ma così non sarà. È stato proprio Giorgio, intervistato da Superguida Tv a smentire le voci di questi ultimi giorni.

Il 'gabbiano' non tornerà a Uomini e donne, almeno come partecipante: "Sinceramente, penso che far parte di quel tipo di intrattenimento televisivo non faccia per me".

Forse potrebbe tornare come ospite speciale in qualche puntata? Chissà che Maria De Filippi non riesca a convincerlo in tal senso. Certo è che Manetti non ha voglia di rifare l'esperienza di Uomini e donne.

Giorgio su Isabella: 'Scambierei volentieri due chiacchiere e un caffè'

Di certo Giorgio non ha dimenticato le tante critiche e per tanti versi, anche il percorso di Isabella pare simile al suo. Anche la dama ultimamente viene attaccata a più riprese, in particolare da Gianni, Armando e Gemma. Attacchi che, anche a Giorgio, sembrano privi di ogni logica.

Anche per questo, si sente vicino a Isabella, per la quale nutre una profonda ammirazione, ritenendola una persona intelligente e con una grande educazione. Qualità che Giorgio apprezza molto. Proprio in riferimento a Isabella, Manetti non ha escluso che possa nascere un'amicizia, rivelando: "Scambierei volentieri due chiacchiere e un caffè".

Giorgio affossa Gemma: 'Se fosse stata interessata a me si sarebbe schiodata dalla sedia'

Nella lunga intervista Giorgio non ha potuto far a meno di esprimere un giudizio tagliente su Gemma, alla luce di quanto è successo nelle ultime puntate andate in onda su Canale 5. La frequentazione con Costabile si è interrotta, proprio a causa dell'atteggiamento della dama che ha trovato mille scuse per giustificare il rifiuto ad andare in vacanza con il cavaliere.

A proposito dell'atteggiamento di Gemma, Giorgio in questi anni, si è fatto un'idea ben precisa sulla dama torinese e ha sostenuto che la donna adotterebbe delle strategie proprio per evitare di dover lasciare Uomini e donne. Giorgio pare convinto di questo e, ricordando i tempi della loro relazione, ha dichiarato: "Se Gemma fosse stata veramente interessata in me, si sarebbe schiodata da quella sedia in plastica e avrebbe vissuto un’avventura al di fuori di quello studio". Il pensiero dell'ex cavaliere sembra chiaro.

Arriverà la replica di Gemma a questo punto? Non resta che attendere per scoprirlo.