Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda martedì 23 novembre 2021, Maria De Filippi ha mandato in onda ciò che è successo dopo il caos scoppiato tra Ida e Diego. Ida, in lacrime, si è mostrata ancora incredula davanti al dietrofront di Diego che, dopo aver acconsentito a uscire con lei dal programma, ha voluto risedersi nel parterre.

Ida e Diego dopo lo scontro a Uomini e Donne

Dopo quanto accaduto nella precedente puntata, Ida e Diego si sono sfogati dietro le quinte di Uomini e donne. Hanno decisamente colpito le parole di Tavani che, in lacrime, non si capacita ancora del fatto che la sua storia sia finita in questo modo: ''L'ho persa, l'ultima cosa che volevo era farle del male'', ha detto il cavaliere.

Parole che non hanno convinto Gianni Sperti, incerto sulle reali motivazioni del dietrofront di Diego.

Diego ha incontrato Ida e, piangendo, ha ribadito di essersi pentito di quanto successo. Stando alle sue spiegazioni, il motivo che l'avrebbe spinto a comportarsi in quel modo, sarebbe stati legato alla paura di una possibile delusione.

Ida, al centro dello studio, ha raccontato che Diego l'ha ricontattata, con la speranza di poter recuperare il rapporto. Speranza che almeno allo stato attuale delle cose, non sembra essere percorribile.

Diego a Uomini e Donne: 'Chiedo scusa se vi ho preso in giro'

Il cavaliere ha poi ammesso che, nella puntata di Uomini e Donne nella quale ha fatto dietrofront dopo la scelta di Ida, ha cercato di sviare quanto detto: ''Chiedo scusa se vi ho preso in giro''.

Diego aveva infatti chiesto di potersi risedere nel parterre, ma attribuendo quelle parole al desiderio di vedere una fine al diverbio tra Ida e Tina. In realtà, la sua intenzione era quella di aspettare ancora un po' prima di uscire con la dama.

Immediata la reazione di Tina, che ha attaccato Diego: ''Sei un quaqquaraqquà, un buffone''.

Lo scontro tra Ida e Diego è poi proseguito e le dichiarazioni di Tavani hanno creato caos in studio. Secondo Tina, il cavaliere avrebbe solo 'fatto chiacchiere', a differenza della convinzione di Ida di uscire con lui da Uomini e Donne.

Ida furiosa con Diego: 'Mi tremava la terra sotto i piedi'

La dama, infuriata, ha gridato a Diego tutta la sua rabbia e la sua delusione: ''Tu non sai cosa vuol dire essere innamorati, a me tremava la terra sotto i piedi''.

Inoltre, ha fatto chiaramente intendere che Diego fosse in realtà interessato alla visibilità: ''Mi diceva di non vedere l'ora di sedersi al centro dello studio''. Ipotesi condivisa anche da Tina, che non ha risparmiato una frecciata a Diego: ''Sei interessato a rimanere in trasmissione, sei un pessimo attore''.

Inoltre, Ida ha rivelato che Diego sapeva benissimo quello che sarebbe successo nella turbolenta puntata della scelta a Uomini e Donne: ''Sapevi che dovevo dire delle cose importanti a te e anche a Tina''. Insomma, non sembra proprio esserci alcuna possibilità per una riconciliazione tra Ida e Diego, distanti anni luce.