All'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 continua a tenere banco la love story che sta nascendo tra Manuel Bortuzzo e la giovane Lulù. In un primo momento il nuotatore non sembrava essere disposto ad iniziare una relazione con la principessina Selassié, salvo poi cambiare idea. Eppure alcuni atteggiamenti e alcune dichiarazioni di Manuel non sono passate inosservate e il nuotatore è finito "nei guai" sui social, dove in tanti non credono nella sua buonafede con Lulù.

I dubbi sulla love story tra Manuel e Lulù nata al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, dopo un primo avvicinamento all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, Manuel aveva preso le distanze da Lulù.

Il nuotatore in maniera secca e decisa, aveva fatto presente alla principessina di non ricambiare il suo interesse e il suo sentimento e di non voler iniziare una storia d'amore all'interno della casa di Cinecittà.

Di conseguenza Lulù aveva provato ad allontanarsi da Manuel ma, col passare dei giorni, i due sono tornati ad avvicinarsi di nuovo e non sono mancati neppure i nuovi baci che hanno riacceso così la passione.

Eppure, questo modo di fare di Manuel non è passato inosservato e ha attirato non poche polemiche sul web e sui social, dove in tanti non credono nella buonafede del ragazzo, accusato di avvicinarsi a Lulù solo per stare al centro dell'attenzione e delle dinamiche di questa sesta edizione del GF Vip.

Manuel Bortuzzo sotto accusa per le sue frasi sulle clip al GF Vip 6

Ad aumentare maggiormente i dubbi su Manuel, alcune dichiarazioni che lui stesso nei giorni scorsi, ha fatto in casa parlando con Aldo Montano.

I due concorrenti stavano parlando delle puntate serali e delle clip che vengono trasmesse durante gli appuntamenti condotti da Alfonso Signorini.

A quel punto, Bortuzzo ha esclamato: "Se non appari nelle clip, se non credi dinamiche, sei fuori". Una frase che non è passata inosservata dato che, questa potrebbe essere la strategia che Manuel sta mettendo in atto per restare a galla all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, senza perdere l'attenzione.

I sospetti su Manuel e la sua possibile strategia al GF Vip

Possibile, quindi, che questo nuovo riavvicinamento che c'è stato a Lulù nel corso delle ultime settimane, sia frutto di una strategia messa in atto da Manuel per avere clip e visibilità nelle puntate serali del Reality Show Mediaset?

I sospetti sul conto di Bortuzzo non mancano ma, a questo punto, bisognerà attendere come si evolverà la situazione nel corso delle prossime settimane e quali saranno i risvolti di questa love story (vera o presunta tale) che sta tenendo banco nella casa di Cinecittà.