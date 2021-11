Venerdì 5 novembre andrà in onda una nuova puntata serale del Grande Fratello Vip e tra i concorrenti a rischio eliminazione spicca anche Soleil Sorge. L'ex protagonista di Uomini e donne si trova in nomination assieme a Gianmaria, Nicola e Jo Squillo. Uno dei quattro dovrà abbandonare definitivamente il reality show e in queste ore, parlando con Davide Silvestri, Soleil non ha nascosto di temeredi essere la prossima eliminata, dato anche la sfuriata che le è stata fatta lunedì 1 novembre da Alfonso Signorini.

Soleil si sfoga dopo l'attacco di Signorini al GF Vip

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata serale del GF Vip, Signorini ha duramente bacchettato Soleil dopo che in settimana aveva fatto una battuta infelice sul conto del suo ex Gianmaria Antinolfi.

La ragazza, in quell'occasione, disse che Gianmaria era un po' come quegli scarafaggi che, anche se ci butti sopra l'acido, non muoiono mai.

Una metafora decisamente sgradevole che ha fatto infuriare il conduttore del reality show, al punto da arrivare a bacchettare duramente l'ex volto di Uomini e donne.

Tuttavia, nel momento in cui Soleil provava giustificarsi e a dare la sua versione dei fatti su quell'accaduto, Signorini ha duramente sbottato ed ha chiesto a Sorge di limitarsi a chiedere scusa senza aggiungere altro.

Soleil Sorge in nomination e teme di essere eliminata dal Grande Fratello Vip

Il motivo? Signorini ha ammesso che se le intenzioni di Soleil fossero state negative, non ci avrebbero pensato su due volte a cacciarla fuori dalla casa del GF Vip, motivo per il quale ha chiesto alla ragazza di smetterla di voler avere sempre ragione e di limitarsi a porgere delle sentite scuse nei confronti di Gianmaria.

Ebbene, a distanza di qualche giorno da quell'episodio avvenuto in diretta televisiva su Canale 5, Soleil non ha nascosto che teme di poter essere eliminata dal pubblico, data la visione distorta che molte persone potrebbero avere di lei, dopo la ramanzina che ha ricevuto in diretta tv.

La dura frecciatina di Soleil contro Alfonso Signorini

"Non è bello, è stato un colpo veramente basso nei miei confronti e può aver scatenato una brutta visione della mia persona, nonostante non sia minimamente così la cosa", ha ammesso Soleil parlando con Davide e confermando di fatto di essere preoccupata per le sue sorti all'interno del gioco.

Non è mancata neppure la frecciatina al conduttore Signorini, al punto che Sorge ha parlato di "colpo basso" che le sarebbe stato inflitto durante la diretta del GF Vip 6.

"Mai nella vita direi cose del genere su tematiche così delicate", ha sentenziato Soleil Sorge senza nascondere la sua amarezza.