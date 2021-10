Soleil Sorge continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica all'interno del Grande Fratello Vip 6. L'italo-americana è stata nuovamente salvata dalle opinioniste che affiancano Alfonso Signorini alla conduzione del Reality Show targato Mediaset. Se settimana scorsa era stata Sonia Bruganelli a graziare la fashion blogger, nella puntata andata in onda lunedì 4 ottobre 2021, ci ha pensato Adriana Volpe.

Le polemiche per la scelta di Volpe

La decisione di Adriana Volpe di rendere immune Soleil Sorge ha causato il sorgere di non poche polemiche dentro la casa più spiata d'Italia e anche tra gli spettatori del programma.

Non stanno mancando i fan del GF Vip 6 che stanno minacciando di boicottare il reality show in seguito alla scelta della trentina. Ad essere al centro delle critiche non è soltanto la decisione dell'opinionista, quanto il modo con cui Volpe ha comunicato la sua scelta.

La decisione di Adriana Volpe

Adriana Volpe, in qualità di opinionista del Grande Fratello Vip, ha la possibilità di immunizzare un concorrente del reality show. L'ex conduttrice Rai, prima di annunciare la sua decisione nella puntata del 4 ottobre ha chiesto alla regia di inquadrare le sorelle Selassié. In seguito ha dichiarato che la sua scelta è ricaduta su Soleil Sorge. Una decisione, quella di Volpe, inaspettata ed accolta con entusiasmo da parte dell'italo-americana.

L'espressione dipinta in volto di Clarissa, Jessica e Lucrezia Selassié era facilmente interpretabile data l'enorme delusione legata alla scelta della trentina.

Sonia Bruganelli a Volpe: 'Adriana una di noi'

Dopo che Adriana Volpe ha salvato Soleil, il conduttore del reality show, Alfonso Signorini ha espresso la sua sorpresa per questo gesto da parte di una delle due opinioniste.

Quanto compiuto da Volpe è stato viso nell'ottica di una presa in giro nei confronti delle tre sorelle. La stessa trentina ha affermato: "Ci tenevo a vedere la loro reazione", aggiungendo che ha effettuato il gesto proprio per questo motivo ed evidenziando la propria felicità. Sonia Bruganelli ha commentato la scelta della sua collega con la quale non scorre buon sangue: "Adriana una di noi", sottolineando l'apprezzamento per la decisione dell'ex conduttrice Rai.

Il commento di Lucrezia

In seguito, Alfonso Signorini ha domandato a Lucrezia Selassié di esprimere il suo commento sul gesto di Volpe. La gieffina ha affermato che ognuno fa ciò che vuole e ha ringraziato per essere state inquadrate, inviando un bacio con la mano. Replica che è stata gradita dal conduttore del reality show. I fan non si placano dopo la decisione di Adriana Volpe di rendere immune Sorge e vorrebbero avere la possibilità, al più presto, di averla al televoto.