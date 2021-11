Prosegue l'appuntamento quotidiano con la soap opera Una vita e le anticipazioni spagnole legate al gran finale di sempre rivelano che, per Genoveva Salmeron, arriverà il momento della resa dei conti finale, dopo che nel corso di questi anni ne ha combinate davvero di tutti i colori. In primis, si tornerà a far luce sul caso del delitto di Marcia, per il quale la dark lady di Acacias si è sempre professata innocente davanti alla legge. Alla fine, però, sarà proprio Felipe a smascherare sua moglie e a metterla con le spalle al muro con una vendetta a dir poco spietata.

Genoveva viene ingannata da suo marito: anticipazioni spagnole Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole rivelano che in vista del gran finale di Una Vita, verrà fatta finalmente chiarezza sul mistero legato alla morte di Marcia.

Felipe, infatti, metterà in atto una vendetta a dir poco spietata nei confronti di sua moglie: farà in modo che un gruppo di individui, capitanati da Santiago, li rapiscano e li portino in un casolare abbandonato dove verranno picchiati e seviziati.

Felipe, in accordo con Santiago, accetterà di farsi torturare con un unico obiettivo ben preciso: far confessare a Genoveva tutta la verità su quanto è accaduto a Marcia.

Ebbene, la vendetta di Felipe riuscirà a dare l'effetto sperato, dato che la dark lady di Acacias, che si è riscoperta super innamorata di suo marito, nel momento in cui vedrà le varie torture che l'uomo sta subendo, deciderà di prendere in mano le redini della situazione.

Genoveva confessa di aver ammazzato Marcia

Le anticipazioni spagnole sul finale di Una Vita rivelano che, a quel punto, messa alle strette, Genoveva deciderà di confessare tutta la verità sulla terribile morte di Marcia.

La dark lady di Acacias si assumerà finalmente le colpe del delitto della domestica brasiliana e a quel punto, si renderà conto di essere caduta in un losco tranello.

Dopo la sua confessione, uno degli uomini incappucciati svelerà il suo volto: trattasi del commissario Mendez, che ha così raccolto la sua amara rivelazione sulla povera Marcia.

Felipe smaschera Genoveva e la manda in carcere: anticipazioni Una Vita finale

A quel punto, toccherà a Felipe procedere con l'atto finale di questa vendetta e così l'avvocato confesserà a sua moglie di averle mentito.

Ha finto di aver perso la memoria con l'obiettivo che lei si fidasse di lui e nel frattempo ha pianificato una trappola a dir poco perfetta insieme a Santiago e alla domestica Laura, entrambi suoi complici.

E così, questa volta è davvero finita: le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che Genoveva verrà miseramente smascherata e ormai dovrà rassegnarsi all'idea di dover finire in carcere per scontare la sua pena per l'omicidio della povera Marcia.