All'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 continua a crescere l'intesa tra Alex Belli e Soleil Sorge. I due si ritrovano a trascorrere sempre più tempo insieme e, ormai, non nascondono più la loro forte alchimia. Come se non bastasse, in queste ultime giornate, Alex si è sbilanciato facendo dei commenti anche legati alla doccia che l'ex protagonista di Uomini e donne stava facendo in casa e le sue parole non hanno convinto più di tanto Gianmaria Antinolfi, che in passato ha avuto una relazione con Sorge.

Alex e Soleil sempre più complici nella casa del Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, Alex e Soleil in queste ultime settimane si sono avvicinati sempre più all'interno della casa del GF Vip e ormai sembrano essere indivisibili.

I due passano moltissimo tempo insieme e, in occasione della festa di Halloween, è arrivato anche un bacio "cinematografico", che ha scatenato l'ira della moglie di Alex.

Delia Duran, sui social, ha condiviso un messaggio al vetriolo rivolto contro suo marito, in cui ammette di iniziare ad essere delusa e che ormai non lo riconosce più dopo la "sbandata" che sta avendo all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Alex Belli commenta la doccia di Soleil nella casa del GF Vip

In attesa di scoprire come si evolverà la questione e se Delia entrerà in casa per avere un confronto diretto con suo marito ma anche con Soleil Sorge, in questi giorni Alex si è lasciato andare a dei commenti "piccanti" dopo aver assistito ad una doccia "live" dell'ex protagonista di Uomini e donne.

Alex e Davide stavano preparando il pranzo in cucina, mentre Soleil si trovava sotto la doccia e l'attore si è lasciato andare a dei commenti che non sono passati inosservati.

"Questo sì che è cucinare con davanti un panorama mozzafiato. Ecco perché hanno spostato la cucina vista doccia", ha esclamato Alex mentre si godeva lo "spettacolo" della doccia di Soleil, che ha risposto con un sorriso alle parole dell'attore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gianmaria sbotta sul rapporto tra Alex e la sua ex Soleil Sorge

Immediata la reazione di Gianmaria Antinolfi, che sembra avere dei seri dubbi in merito a questo rapporto così intenso che sta nascendo tra Alex e Soleil, complice il fatto che l'attore è sposato ed ha una donna che lo sta aspettando fuori dalla casa di Cinecittà.

"Bah, a pensar male si fa peccato ma a volte si becca", ha affermato Gianmaria in confessionale esprimendo così tutti i suoi dubbi in merito a queste considerazioni fin troppo esplicite che Alex continua a rivolgere nei confronti dell'ex protagonista di Uomini e donne.

Il rapporto tra i due andrà oltre la semplice amicizia? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.