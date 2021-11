La sesta edizione del Grande Fratello Vip non smette di sorprendere. Nella mattinata di questo giovedì 4 novembre Soleil Sorge e Alex Belli sono tornati a parlare della rissa sfiorata tra l'attore e Aldo Montano in seguito a dei confessionali dell'attore che non sono stati graditi dallo schermidore. Il litigio, nato dopo la diretta della puntata di lunedì, è continuato anche la mattina successiva.

Oggi Belli è tornato a parlare dell'accaduto con Soleil, la quale gli ha sconsigliato di non fare il primo passo e quindi di non chiedere scusa per i toni accesi.

Molto probabilmente il litigio, sarà un argomento della puntata di venerdì 5 novembre alle ore 21:45 su Canale 5.

Grande Fratello: secondo Soleil l'attore non deve scusarsi

Soleil Sorge e Alex Belli stamattina si sono trovati a ritornare sull'argomento del litigio scoppiato nella Casa del Grande Fratello Vip tra l'attore e Aldo. Se quest'ultimo ha preso immediatamente le distanze, l'attore ha svelato all'influencer di non provare alcun tipo di risentimento o rabbia perché non si sente colpevole dello scontro: "Non mi va di porgere la guancia, io non ho niente di cui scusarmi".

In particolare Soleil si è espressa riguardo alle eventuali scuse di Alex: "Sembrerebbe anche falso da parte tua, o meglio finto buonista e contraddittorio, perché tu eri la parte lesa.

Lui ha esagerato. C'era solo bisogno di un chiarimento tra di voi"

Belli ha poi ammesso di sentirsi evitato: "Esco a fumare. Mi siedo, lo guardo, non mi accenna minimamente lo sguardo, si alza e se ne va. Dico ok, va bene. Necessita di più tempo. Venerdì avrà l'occasione di rivedersi in questo litigio, molto probabilmente andremo in mistery, ci posizioneranno uno difronte all'altro.

Io sinceramente non ho paura, né rabbia, e né risentimento verso la sua persona".

Soleil Sorge: 'Aldo è una persona che porta rancore'

Dopo essersi confidata sulla questione con Alex, Soleil ha detto all'attore di aver sentito parlare Aldo con Katia Ricciarelli: "Io l'ho sentito dire una cosa. Katia ha chiesto come mai non chiarite e lui ha detto 'Perché per me è chiusa'…ora non ricordo le parole esatte che ha usato.

Ha fatto capire solo che lui quando arriva a quel tipo di litigio con qualsiasi persone, poi per lui non funziona più. È una persona che porta molto rancore. Tu, se proprio vogliamo dirla tutta, non hai detto nulla. Hai parlato solo perché ti sentivi usato. Se proprio ti si deve imputare qualcosa, giustificati dicendo che eri arrabbiato".

Gf Vip: secondo Raffaella Fico c'è molta intimità tra Sorge e Alex

Intanto la ormai ex concorrente Raffaella Fico ha parlato a Casa Chi relativamente ad alcune dinamiche del GF, in particolare si è soffermata su Soleil e Alex: "Io che ci sono stata ho notato fin dall’inizio ho notato un certo feeling. Era visibile fin dall’inizio. Sei chiuso in quattro mura con la mancanza d’affetto, se ti piace qualcuno puoi cedere.

Però io da persona single non mi sarei mai immaginata di guardare un uomo fidanzato o sposato. Lo stesso un uomo sposato dovrebbe pensare solo al suo matrimonio. Io comunque sono convinta che ci sia qualcosa di tenero. Un conto è essere amici, un altro conto se ci sono baci, abbracci sotto delle coperte".