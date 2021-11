Grandi sorprese nel corso dell'ultima puntata di Tale e Quale Show, il varietà del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti che quest'anno ha visto in gara Pierpaolo Pretelli. L'ex velino di Striscia la notizia e concorrente della passata edizione del Grande Fratello Vip, per l'ultima serata è stato supportato in studio anche dalla sua fidanzata Giulia Salemi, protagonista di un acceso scontro verbale in studio con il giudice Cristiano Malgioglio.

Malgioglio bacchetta Pierpaolo Pretelli alla finale di Tale e Quale 2021

Nel dettaglio, Pierpaolo Pretelli durante l'ultima puntata di Tale e Quale trasmessa questo venerdì in prima serata su Rai 1, ha avuto modo vestire i panni del cantante Robbie Williams.

Una performance che ha entusiasmato il pubblico social del talent show condotto da Carlo Conti e che gli ha permesso di ottenere anche i complimenti del giudice Loretta Goggi.

Peccato, però, che l'esibizione di Pierpaolo non abbia convinto più di tanto Cristiano Malgioglio, la new entry di questa edizione del programma in onda su Rai 1.

Tale e Quale Show, Giulia Salemi sbotta in diretta contro Malgioglio

Malgioglio, infatti, non ha perso occasione per bacchettare Pierpaolo col quale aveva condiviso anche l'esperienza nella casa del GF Vip, sostenendo che dovrebbe pensare di più allo studio e meno alla palestra, se vuole ottenere dei buoni risultati dal punto di vista professionale.

Un attacco che ha scatenato la rabbia della sua fidanzata Giulia Salemi che, ieri sera, era presente in studio per la finalissima di Tale e Quale Show 2021.

La Salemi, infatti, ha chiesto la parola nel corso della diretta del varietà di Rai 1 ed ha prontamente risposto a Malgioglio, precisando che il suo fidanzato da diversi mesi sta studiando seriamente.

"Vorrei dire a Cristiano, che Pierpaolo studia tutti i giorni da mesi", ha esclamato Giulia in diretta, difendendo così il suo fidanzato dalle critiche del giudice.

Polemiche a parte, per Pierpaolo Pretelli questo è sicuramente un momento d'oro dal punto di vista professionale.

Pierpaolo Pretelli sbarca a Domenica In al fianco di Mara Venier

Dopo aver conquistato il pubblico di Rai 1 con Tale e Quale Show, il fidanzato di Giulia Salemi sbarcherà in un altro programma di punta della rete ammiraglia.

Trattasi di Domenica In, il contenitore festivo condotto da Mara Venier. E' stata proprio la conduttrice veneta ad aver voluto Pierpaolo al suo fianco alla conduzione di un nuovo quiz che si svolgerà all'interno del suo talk show domenicale.

Una vera e propria promozione per Pierpaolo che, dopo la sua fortunata e lunghissima esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, ha avuto modo di farsi conoscere anche per le sue qualità artistiche.