Mancano pochi giorni ad una nuova puntata del Grande Fratello Vip, quella in cui inizieranno ad entrare nella casa i personaggi famosi che sono stati scelti per arricchire il cast dopo la notizia del prolungamento fino a marzo 2022. In queste ore, però, stanno circolando tante indiscrezioni sui futuri inquilini del reality-show: Amedeo Venza e Alessandro Rosica sostengono che Giulio Raselli e Giulia Cavaglià sarebbero stati bocciati all'ultimo momento, mentre Valeria Marini e Giacomo Urtis starebbero per bissare l'esperienza tra le mura di Cinecittà ma stavolta in coppia.

Retroscena sul cast del Grande Fratello Vip 6

Quanti e quali personaggi famosi entreranno nella casa del Grande Fratello Vip nelle prossime settimane? Per il momento, Alfonso Signorini ha svelato solamente il numero dei futuri nuovi vipponi del cast: a partire da lunedì 22 novembre, ben 10 celebrità (scaglionate e non tutte insieme) varcheranno la soglia della porta rossa per iniziare a convivere con chi è recluso a Cinecittà dallo scorso settembre.

I giornalisti di Gossip hanno anticipato i nomi delle prime due donne che proveranno ad inserirsi nel già rodato gruppo di inquilini della sesta edizione: tra pochi giorni, infatti, cominceranno l'avventura nel reality Patrizia Pellegrino e Maria Monsè (che sono in quarantena da quasi una settimana).

Nelle ultime ore, però, sui social network si sta dicendo e scrivendo di tutto sui nuovi protagonisti del format di Canale 5, da aspiranti vipponi bocciati prima dell'ingresso a ex partecipanti pronti a tornare in un inedito ruolo.

Il gossip sui tronisti 'respinti' dal Grande Fratello Vip

Dando un'occhiata alle storie Instagram che Amedeo Venza ha pubblicato il 20 novembre, si apprende che due personaggi che figuravano nell'elenco ufficioso dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip, sarebbe stati bocciati dagli addetti ai lavori poco prima di esordire nella casa.

"Bloccati all'ingresso, sembra il titolo di una serata in discoteca", ha fatto sapere l'influencer in merito al futuro di due ex tronisti di Uomini e Donne che avrebbero dovuto varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà tra non molto.

Giulio Raselli e Giulia Cavaglià, infatti, pare fossero in quarantena da qualche giorno in vista del debutto nel reality Mediaset ma, per motivi che non sono ancora stati resi noti, gli accordi sarebbero saltati e gli autori avrebbero preferito puntare su altre celebrità.

Due ritorni nella casa del Grande Fratello Vip

Se gli ex tronisti Raselli e Cavaglià sarebbero stati bocciati a ridosso del loro ingresso tra le mura di Cinecittà, altri due personaggi famosi si starebbero preparando per rivivere l'avventura nella casa.

Come riporta Alessandro Rosica su Instagram, tra i nuovi concorrenti della sesta edizione del GF Vip ci saranno anche due celebrità che hanno già partecipato al programma nel recente passato: lei alla prima stagione Vip e lui alla quinta ed ultima che è andata in onda.

"Giacomo Urtis e Valeria Marini concorrenti ufficiali ma saranno considerati come un unico inquilino", ha fatto sapere l'esperto di gossip in un post social che sta facendo anche il giro di tutti i siti d'informazione.

Stando a questo rumor, la bionda soubrette e il chirurgo delle star avrebbero accettato di tornare nella casa ma stavolta giocando in coppia, come è accaduto in passato per Antonella Mosetti e la figlia Asia oppure per Maria Teresa Ruta e Guenda Goria.

A queste new entry, dovrebbero aggiungersene altre nel mese di dicembre e si tratta di Natalie Caldonazzo e Vera Gemma, donne di spettacolo pronte a tutto pur di farsi notare nel gruppo di vipponi.