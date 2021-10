Manuel Bortuzzo è finito al centro di una polemica mediatica. Mentre Lulù Selassié raccontava di essere stata ricattata quando aveva solo 15 anni, il nuotatore è rimasto impassibile. Per questo motivo, alcuni telespettatori del GFVip, in onda lunedì 18 ottobre su Canale 5, hanno attaccato Bortuzzo.

Il racconto della Principessa

Durante la 11^ puntata del GFVip, Signorini ha voluto parlare del passato di Lulù Selassié. In varie occasioni, la 23enne ha rivelato ad alcuni suoi compagni d'avventura di avere sofferto molto in passato. Anche le sue sorelle Clarissa e Jessica più volte hanno ribadito che nessuno potrà mai comprendere il dolore di Lulù.

Dopo essere stata chiamata in mistery room, Lulù ha raccontato la sua storia. Nel dettaglio, la ragazza ha rivelato di essere stata ricattata all'età di 15 anni da una persona che credeva le volesse bene. Nel momento in cui Lulù non avesse più risposto alle richieste della persona, quest'ultima avrebbe divulgato le foto senza veli della ragazza. In principio, la Principessa pensava di risolvere la vicenda da sola. Un giorno, però, Jessica prese il telefono della sorella e scoprì la cosa.

A quel punto tutta la famiglia si adoperò per proteggere Lulù.

La reazione di Manuel criticata da alcuni telespettatori

Dopo avere rivelato la sua storia ai concorrenti del GFVip e ai telespettatori del Reality Show, Lulù è stata raggiunta dalle sorelle Jessica e Clarissa.

Le Principesse d'Etiopia si sono sciolte in un abbraccio e un pianto liberatorio. Una volta tornate in salone dagli altri "vipponi", le ragazze hanno ricevuto il sostegno di tutti. Ai telespettatori, però, non è passato inosservato l'atteggiamento di Manuel Bortuzzo: il 22enne è apparso impassibile. Su Twitter, all'indirizzo del ragazzo sono arrivati molti commenti negativi.

Una ragazza ha definito il nuotatore una persona "glaciale e anaffettiva". Un altro utente ha chiosato: "Manuel è un iceberg". Un'altra telespettatrice ha rivelato di essere rimasta delusa dalla reazione del gieffino: "La freddezza di Manuel dopo questo video è veramente disarmante". Tra i vari commenti c'è anche chi ha notato che Bortuzzo si sia bagnato, in modo da mostrare delle lacrime per la storia di Lulù Selassié.

Infine, un utente si è appellato alla 23enne romana: "Manuel impassibile. Spero che lei lo ignori per il resto del programma".

Manuel e Lulù distanti

Durante i primi giorni di convivenza "forzata" nella casa del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si erano avvicinati. Successivamente, il 22enne ha preferito allontanarsi dalla coinquilina a causa della sua eccessiva gelosia. Nonostante Manuel sia stato chiaro con Lulù, quest'ultima ha cercato un riavvicinamento ma invano. Sebbene Bortuzzo abbia deciso di interrompere la conoscenza con la Principessa, alcuni telespetattori si aspettavano un minimo sostegno da parte del "vippone" nei confronti di Lulù Selassié.