Questa notizia circolava da settimane, ma solamente nella giornata di venerdì 12 novembre ha trovato conferma nelle parole degli addetti ai lavori: il Grande Fratello Vip andrà avanti fino a marzo 2022. Il direttore Giancarlo Scheri, infatti, ha rilasciato un comunicato col quale ha informato i telespettatori che la sesta edizione del reality Mediaset sarà la più lunga di sempre, in quanto terminerà a oltre sei mesi dal debutto. Sono previsti nuovi ingressi nelle prossime puntate e qualche vippone potrebbe decidere di non restare in gioco oltre il termine di metà dicembre.

Aggiornamenti sul futuro del GF Vip

L'edizione del GF Vip vinta da Tommaso Zorzi non sarà la più lunga della storia, infatti l'attuale sesta edizione sarà prolungata di parecchi mesi e terminerà a marzo 2022.

A confermare un rumor che circolava da parecchio tempo è stato il direttore Scheri, che in una nota ufficiale ha dichiarato: "Grazie agli ottimi risultati ottenuti il reality si allungherà diventando il più lungo di sempre".

"Merito di questo successo va ad Alfonso Signorini, al suo stile e alle emozioni che regala al pubblico", si legge ancora nel comunicato che sta facendo il giro del web a ridosso di una nuova puntata in diretta del format.

I vertici di rete, dunque, hanno deciso di bissare l'esperimento di un anno fa, quando la finale della trasmissione in questione ha subito un sostanziale slittamento come premio per i buoni ascolti ottenuti nel doppio appuntamento settimanale del lunedì e del venerdì sera.

Incertezza sui concorrenti del GF Vip

I personaggi famosi che sono reclusi nella casa del GF Vip, dallo scorso settembre, ancora non sanno che la sesta edizione è stata allungata, quindi pensano che dovrebbe mancare circa un mese alla finalissima. Prima del via, infatti, l'ultima puntata del reality era fissata al 13 dicembre, ma visti gli ultimi aggiornamenti si sa che la stessa è slittata a marzo del 2022.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Esattamente come è successo non molti mesi fa, anche questa volta i vipponi saranno informati di questa novità a tempo debito e potranno decidere se continuare l'avventura tra le mura di Cinecittà oppure no.

Nel contratto che i concorrenti hanno firmato esisterebbe la clausola riguardante un eventuale prolungamento dello show e un conseguente addio senza conseguenze legali per chi non accetta di andare avanti nel gioco oltre i limiti inizialmente previsti.

Presto volti nuovi nella casa del GF Vip

A breve Alfonso Signorini informerà i vipponi del fatto che il programma non finirà a dicembre, ma a marzo prossimo, per cui ognuno potrà scegliere se ritirarsi oppure restare in gioco finché il pubblico lo vorrà.

Per qualche concorrente che potrebbe lasciare la casa del GF Vip prima delle feste di Natale, altri dovrebbero rientrare nel cast per far sì che la trasmissione possa proseguire per ancora tanti mesi.

Di recente sono stati fatti i nomi di Antonella Fiordelisi, Divino Otelma, Antonio Zequila e Patrizia Pellegrino per il ruolo di new entry della sesta edizione, ma è ancora presto per scoprire se almeno uno di loro parteciperà al programma oppure no.

Secondo recenti rumor, comunque, il gruppo di inquilini dovrebbe cominciare a ripopolarsi a dicembre: a quanto apre tre o quattro personaggi faranno il loro ingresso tra le mura di Cinecittà all'inizio del mese prossimo, altri tre o quattro subito dopo Capodanno.

Tra i protagonisti che potrebbero non restare in gioco spicca Manuel Bortuzzo. Il giovane infatti, ultimamente, appare sempre più sofferente e in difficoltà.