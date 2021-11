Al termine della 19^ puntata del GFVip, in onda lunedì 15 novembre su Canale 5, Alex Belli ha dato adito ad un duro sfogo. Parlando con Davide Silvestri, l'attore ha puntato il dito contro Adriana Volpe poiché quest'ultima ha messo in discussione il matrimonio con Delia Duran.

Le opinioniste rendono immune Belli

Come di consueto, le opinioniste possono decidere un concorrente da rendere immune. Nella puntata di lunedì 15 novembre, il duo Volpe-Bruganelli si è trovato d'accordo a dare l'immunità ad Alex Belli.

Tuttavia, la motivazione fornita da Adriana è stata una vera e propria stoccata al "vippone".

Scendendo nel dettaglio, l'opinionista trentina ha spiegato che Alex e sua moglie Delia Duran stanno recitando una soap opera. Nel momento in cui il 38enne finisse al televoto e venisse eliminato, i telespettatori rimarrebbero col dubbio di questa recita. Dunque, Volpe ha spiegato perché ha escluso Alex da un possibile televoto: "Voglio che rimanga in casa perché lo voglio sbugiardare". L'opinionista ha rincarato la dose: "Voglio che davanti a tutti venga smascherato".

Dubbi sul matrimonio Belli-Duran

Adriana Volpe ha sollevato dubbi sulle nozze tra Belli e Delia. Come rivelato dalla diretta interessata, il fatto che la coppia si sia sposata solamente tre mesi prima che Alex entrasse al Grande Fratello Vip, è una cosa sospetta.

Ma non solo, Adriana ha fatto notare che Delia anziché incontrare il marito per un chiarimento ha preferito litigare con Soleil Sorge. Infine, Volpe ha ribadito che per lei questa sceneggiata è stata scritta male.

Lo sfogo del gieffino

Al termine della 19^ puntata del Reality Show di Canale 5, Alex Belli ha dato adito ad un duro sfogo.

Parlando con Davide Silvestri, il 38enne ha precisato che sua moglie non ha bisogno di partecipare al GFVip perché non ha bisogno di soldi. Lo stesso gieffino ha spiegato che insieme a Delia si erano promessi di non farsi scenate di gelosia.

L'attore si è scagliato contro Volpe, in quanto non ha gradito i dubbi sul suo matrimonio: "Ma che cavolo sta dicendo... Adriana ripigliati".

Il diretto interessato con tono piccato ha dichiarato di non accettare che davanti a quattro milioni di telespettatori si sia parlato in quel modo delle nozze con Delia: "Toccare il mio matrimonio non va bene". A detta del concorrente, questo non ha nulla a che vedere con il game. Alex ha fatto sapere che, in quel momento avrebbe avuto volere l'opinionista davanti a lui per dire tutto ciò che pensava.

Infine, il gieffino ha precisato che nessuno si deve permettere di mettere in dubbio i suoi sentimenti per Delia Duran: "Non si parla così del mio amore. Se questa è la line non ci sto".