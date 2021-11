Il triangolo nato al GFVip e formato da Soleil Sorge, Alex Belli e sua moglie Delia Duran continua ad essere al centro del clamore mediatico. Secondo quanto riportato da Amedeo Venza, la moglie dell'attore avrebbe spiegato alle fan dell'influencer italo-americana che si tratta solo di un gioco. Insomma, i suoi attacchi sarebbero serviti solamente a creare dinamica.

L'accaduto

La vicinanza tra Soleil e Alex al GFVip con il passare dei giorni è diventata sempre più pericolosa. I due "vipponi" si sono anche scambiati dei baci che, a detta dell'attore sarebbe "cinematografici".

Tutto questo, ha portato Delia Duran a dare adito ad una scenata di gelosia. Di conseguenza, la moglie di Alex ha chiesto di avere un confronto con il marito e con l'influencer italo-americana. Nella 17^ puntata, Soleil è stata nuovamente attaccata da Delia. Quest'ultima l'ha definita una "gatta più viva che morta". Poi, ha ribadito che la 27enne le ha mancato di rispetto.

Il presunto retroscena

Tramite una stories di Instagram, Amedeo Venza ha svelato un presunto retroscena riguardante la moglie di Alex Belli. Scendendo nel dettaglio, il blogger ha postato l'immagine di una conversazione tra Delia Duran e una fanpage di Sorge. Stando ai messaggi, la moglie dell'attore ha dichiarato: "Ciao fan di Soleil, lo so che è un gioco state tranquilli".

La donna ha anche riferito di nutrire una certa stima per la 27enne. Infine, ha invitato la fanpage della gieffina a creare anche una pagina social per il marito Alex. Se i messaggi scambiati tra Delia e la fanpage di Soleil venissero confermati, la moglie di Belli si sarebbe semplicemente accordata per innescare una dinamica all'interno del Reality Show che, avesse come protagonista suo marito Alex.

I dubbi di Belli

Nel frattempo, all'interno del GFVip Alex Belli continua a non comprendere l'atteggiamento della moglie. Il diretto interessato, parlando con Davide Silvestri, ha ammesso di non capire l'atteggiamento di Delia Duran. L'attore ha spiegato che moglie e marito non possono sempre andare d'accordo su tutte. Dunque, il 38enne ha lasciato intendere di volere avere un nuovo confronto con la consorte.

Belli ha anche sollevato dubbi sullo sfogo avuto dalla moglie Duran. A detta del gieffino, Delia potrebbe essere stata strumentalizzata da qualcuno all'esterno della casa di Cinecittà. Secondo l'ex attore di Cento Vetrine, la donna non avrebbe mai avuto un atteggiamento simile nei suoi confronti.

A quel punto Davide, si è sentito in dovere di consigliare al compagno d'avventura di parlarne con la moglie e farle capire che con Soleil non sta facendo nulla di male.