Davide Silvestri, parlando con Alex Belli, ha commentato la nuova discussione avvenuta al GFVip tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge. A detta dell'ex attore di Capri, l'influencer italo-americana starebbe peccando di presunzione all'interno del Reality Show, sostenendo inoltre che questa volta la 27enne è indifendibile.

L'accaduto

Sabato 6 novembre, gli autori hanno organizzato una festa per i "vipponi". Durante i festeggiamenti, i concorrenti si sono lasciati andare e si sono tirati la panna. Al termine del festa, Manila Nazzaro, mentre sistemava casa con alcune coinquiline, ha notato una macchia di vino rossa sul pavimento.

Dopo essere risalita all'autore del gesto, l'ex Miss Italia ne ha parlato con Soleil. Nonostante Nazzaro abbia precisato che si trattava di una questione di principio, la 27enne non ne ha voluto sapere e ha sbottato: "In questa casa sono tutti falsi e codardi".

Per Soleil, la casa era tutta in disordine ma alcuni hanno notato solamente il vino fatto cadere da lei.

Il commento di Silvestri

In seguito all'ennesimo litigio tra "vipponi", Davide Silvestri ha espresso la sua opinione. Il diretto interessato, parlando con Alex Belli, ha censurato il comportamento di Soleil. Secondo il punto di vista del 42enne, la coinquilina starebbe sbagliato approccio all'interno del GFVip. Il fatto che Soleil debba sempre dire quello che pensa ai suoi coinquilini non fa di lei una paladina della giustizia: "Lei sbaglia i tempi e i modi".

Sulla base di quanto dichiarato, Davide ha concluso: "Lei non è la verità, non le si può dar ragione".

Dopo avere ascoltato il coinquilino, Alex ha sostenuto che Soleil sta vivendo un momento particolare all'interno del reality show. Silvestri, però, lo ha interrotto subito spiegando che spesso Soleil vuole imporre la sua visione anche negli ambienti comuni della casa.

A detta di Davide, Sorge si sarebbe infastidita perché è coinquilini non facevano silenzio mentre giocava a biliardo. Silvestri, a tale proposito, ha precisato che lui ha lasciato correre, ma se fosse stato un altro avrebbe avviato una discussione con Sorge.

Lo sfogo di Manila

Alex Belli ha raccolto anche lo sfogo di Manila Nazzaro.

La diretta interessata ha ammesso di esserci rimasta male per l'atteggiamento ostile della coinquilina: "Da ieri ho smesso di cercare di capirla". A detta della "vippona", la 27enne italo-americana quando non è d'accordo con il pensiero degli altri compagni d'avventura, alzerebbe un muro. Per Manila, Soleil non riesce ad andare oltre le sue convinzioni. Dopo avere spiegato di essere delusa per lo scontro avuto con l'influencer, Nazzaro ha tagliato corto: "Per lei può venire pure il Papa a darti l'abbraccio ma non lo vede".