Nella Casa del Grande Fratello Vip 6 l'atmosfera continua ad essere piuttosto calda. A poche ore dalla puntata della trasmissione che andrà in onda questa sera, lunedì 8 novembre 2021, è scoppiata una forte discussione che ha visto protagoniste le concorrenti Manila Nazzaro e Soleil Sorge. La motivazione dello scontro avvenute fra le due inquiline del Reality Show condotto da Alfonso Signorini è da rinvenire in questioni legate alla pulizia della casa più spiata d'Italia, lasciate in sospeso la sera del compleanno di Miriana Trevisan. Nel dettaglio, del vino era caduto sul pavimento.

Alle parole della 44enne foggiana, la fashion blogger ha reagito con veemenza mettendo in risalto l'atteggiamento dei suoi compagni d'avventura nel programma targato Mediaset. Soleil ha definito falsi i suoi coinquilini.

Manila a Soleil: 'Io non porto rancore, figuriamoci a te'

Manila Nazzaro ha avuto l'intenzione di chiarire con l'italo-americana e così l'ha raggiunta in cucina dicendo che se l'influencer sarebbe riuscita a parlare normalmente avrebbero dialogato. L'ex Miss Italia ha evidenziato di esserci rimasta male nel momento in cui la fashion blogger ha commentato in maniera ironica sulla pulizia nella casa di Cinecittà. Manila ha sottolineato di aver lavato i piatti fino a notte inoltrata con lo stesso tono che usa quando è colpita, come lei stessa ha evidenziato.

La gieffina ha ripetuto che le è stato detto che Soleil Sorge ha proferito commenti ironici sul fatto che sesse pulendo e per tale motivazione ci è rimasta male. "Io non porto rancore, figuriamoci a te", ha poi affermato la showgirl mettendo in risalto il bene che vuole all'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed il bel rapporto che si è instaurato fra di loro.

La replica di Soleil Sorge

Non si è fatta attendere la reazione di Soleil Sorge alle parole di Manila Nazzaro. Frasi che non sono piaciute all'italo-americana ed anzi l'hanno innervosita. La fashion blogger ha inoltre accusato gli altri compagni di avventura del Grande Fratello Vip 6. L'influencer ha espresso il proprio pensiero evidenziando che nella casa più spiata d'Italia, a prendersi le responsabilità, è solo lei.

Soleil ha aggiunto che la faceva ridere il fatto che il loft di Cinecittà era pieno di panna lanciata per aria dagli inquilini ed invece, a essere notato, è stato soltanto il mezzo bicchiere di vino che le è caduto. "Questa casa è piena di falsi e codardi", ha affermato Soleil Sorge aggiungendo di non poterne più. Successivamente, rivolgendosi a Manila Nazzaro ha dichiarato di non averla mai ridicolizzata, invitando l'ex Miss Italia a non metterle in bocca frasi che non ha mai pronunciato.