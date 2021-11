Nella serata di sabato 6 novembre, la regia del GF Vip ha commesso una gaffe, trasmettendo in diretta qualche secondo del confessionale di Jessica Selassié. Il video mandato in onda riguarda il momento in cui la principessa chiedeva alla produzione una pastiglia per andare in bagno. La gieffina ha spiegato all'autore che stava malissimo e aveva bisogno del farmaco.

GF Vip, Jessica Selassié va in confessionale: la regia fa una gaffe e lo manda in diretta

Le chiacchierate giornaliere che i concorrenti del GF Vip fanno in confessionale con la produzione ogni giorno, quasi sempre sono private, salvo i casi in cui gli autori decidono di trasmettere alcuni spezzoni.

Infatti, il pubblico può spesso sentire gli sfoghi degli inquilini della casa più spiata d'Italia, che parlano degli altri concorrenti, utili per capire le dinamiche del gioco. Al contrario, le conversazioni private con lo psicologo e con gli autori, non vengono trasmesse e, anche il confessionale di Jessica Selassiè, mandato in onda nella serata di sabato 6 novembre, doveva essere privato, visto anche l'argomento oggetto di discussione.

GF Vip: la regia manda in onda per sbaglio il confessionale di Jessica Selassié

Jessica Selassié si è recata in confessionale per fare una richiesta alla produzione del GF Vip. In particolar modo, la principessa ha fatto sapere che non le era stato ancora consegnato un farmaco che aveva chiesto in precedenza, sottolineando l'urgenza della sua richiesta.

''Non me l'ha più mandato, siccome mi serve urgente perché sto male''. La gieffina ha specificato che il medicinale da lei richiesto era una pastiglia, che le serviva per andare in bagno. Nell'ultimo secondo del video trasmesso in diretta, inoltre, la sorella di Lucrezia ha specificato di non stare affatto bene, affermando: ''Sto malissimo''.

La regia che manda in onda il confessionale di Jessica LIVE ✈️✈️✈️#gfvip pic.twitter.com/fWI2GqtOlX — AMICI NEWS (@amicii_news) November 6, 2021

GF Vip, le gaffe della regia: alcuni filmati mandati in diretta

L'episodio accaduto nella serata del 6 novembre, nel quale la regia ha commesso una gaffe, non è un caso isolato. Infatti, recentemente, è accaduto qualcosa di analogo durante la diretta di lunedì 1° novembre, quando i telespettatori hanno visto nella trasmissione di Alfonso Signorini, un'inquadratura che non doveva apparire.

Durante l'esibizione di Giucas Casella, la regia ha inquadrato per sbaglio una scritta sul monitor, in cui appariva l'esito dell'esperimento del gieffino, nel quale le due opinioniste del GF Vip dovevano rimanere con le mani legate. Inoltre, anche qualche settimana fa, la regia aveva mandato in diretta delle conversazioni degli autori del reality, udite anche dai concorrenti.