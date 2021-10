La regia del Grande Fratello Vip 6 quest'anno non smette di fare gaffe. Nelle ultime ore i telespettatori che stavano seguendo su internet la diretta live 24 ore su 24 del reality show condotto da Alfonso Signorini, si sono ritrovati a fare i conti con una scena decisamente surreale trasmessa su Mediaset Infinity, nella sezione che in questi mesi è dedicata al live dalla casa. Al posto dei "vipponi", protagonisti di questa sesta edizione, è apparso Papa Francesco.

L'errore della regia del Grande Fratello Vip: in onda la diretta di Papa Francesco

Nel dettaglio, secondo le numerose segnalazioni riportate sui social dai telespettatori del Grande Fratello Vip 6, nella mattinata del 9 ottobre c'è stato l'ennesimo errore da parte della regia, che per diversi minuti ha trasmesso un evento con Papa Francesco al posto della diretta dalla casa di Cinecittà.

Così al posto di Manila Nazzaro, Jo Squillo, Soleil Sorge, Sophie Codegoni, Aldo Montano e Katia Ricciarelli, gli spettatori che seguono il programma Mediaset si sono ritrovati a seguire l'evento presieduto da Papa Francesco in Vaticano.

Per pochi minuti hanno assistito a un momento della diretta del Momento di Riflessione per l'inizio del processo Sinodale, un episodio che ha creato non poco imbarazzo tra gli spettatori social del GF Vip.

La regia del GF Vip continua a fare gaffe

Quest'anno non è la prima volta che la regia del reality show di Canale 5 si rende protagonista di errori e gaffe del genere.

Solo qualche settimana fa, ad esempio, è stato trasmesso in diretta il confessione di Jo Squillo e ancora recentemente c'è stata la gaffe degli insulti che sono stati ascoltati in presa diretta anche dai concorrenti stessi.

Mentre si trovavano in giardino a prendere il sole, infatti, gli inquilini della casa hanno avuto modo di sentire dalla regia insulti molto pesanti.

La gaffe degli insulti ascoltati in casa al Grande Fratello Vip 6

"Massa di imbecilli, cer...", ha sentenziato qualcuno credendo di non essere ascoltato dai concorrenti in casa e neppure dagli spettatori che stavano seguendo la diretta in tv e in streaming del reality show.

Invece la regia aveva lasciato l'audio aperto e di conseguenza questi insulti sono stati ascoltati chiaramente dai "vipponi" e dagli spettatori stessi del GF Vip 6, scatenando non poche polemiche in rete e sui social.

A distanza di qualche giorno, la casa di produzione del reality show si è scusata pubblicamente per la gravità delle offese che sono state pronunciate e ha fatto sapere che quelle frasi non erano rivolte ai concorrenti che fanno parte di questa sesta edizione del reality show.