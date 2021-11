Fin dall'inizio dell'avventura al GF Vip Manuel Bortuzzo ha instaurato un buon rapporto con Aldo Montano ed Alex Belli. Un feeling che non è stato scalfito neanche da un'infelice uscita dell'attore durante una conversazione con Soleil Sorge e Davide Silvestri. "Durante le nomination cadranno tutti tranne Manuel che non può". Nel corso della puntata del 5 novembre del reality il nuotatore ha spiegato di non sentirsi offeso dalle parole del compagno di avventura e che è il primo a ridere su queste cose perché vuol portare "normalità e leggerezza".

Alcune ore dopo il triestino si è ritrovato in sauna con Belli e si è lasciato andare ad alcune confidenze. In particolare il ventenne ha riferito al coinquilino che anche lui ha i suoi momenti no e che preferisce affrontarli in solitudine. "La mia chiave è allontanarmi dagli altri e quando quando vado in camera prima di addormentarmi metto la testa sotto il cuscino e piango" - ha affermato Manuel che ha precisato che è questione soggettiva e che non direbbe mai che per scacciare il dolore bisogna fare come lui .

Manuel racconta ad Alex Belli come affronta le situazioni dolorose

Lontano da strategie e intrighi Manuel Bortuzzo sta proseguendo la sua avventura nel GF Vip abbattendo barriere e luoghi comuni.

In più di una circostanza ha esortato i compagni di avventura a non fargli 'sconti' e spesso si è trovato a fare autoironia sulla sua disabilità. Anche per questo non si è scomposto quando è stato convocato da Alfonso Signorini per confrontarsi con Alex Belli per una frase che aveva fatto indignare il web. "Sono il primo a ridere di queste cose anche se dico ad Alex di stare attento perché ci sono persone con una sensibilità diversa".

Dall'altra parte l'attore si è scusato per l'infelice battuta sottolineando che con il nuotatore ha un rapporto bellissimo e che fin dall'inizio dell'avventura nel Reality Show di Canale 5 "scherzano su queste cose". Poche ore dopo il chiarimento Bortuzzo si è ritrovato a conversare con il 38enne in sauna con il triestino che ha raccontato al coinquilino come affronta i momenti di dolore.

Bortuzzo: 'Preferisco isolarmi, piangere mi aiuta a liberarmi'

Manuel ha spiegato all'attore che quando ha dei crolli emotivi preferisce restare da solo. "Quando vi dico che vado in camera a dormire in realtà mi metto con la testa sotto il cuscino ed inizio a piangere" - ha riferito il ventiduenne sottolineando che in questo modo riesce a liberarsi di tutto senza dover parlare con qualcuno. "Farlo mi farebbe sentire peggio perché questo è un mio dolore". - ha aggiunto Bortuzzo precisando che non parla delle sue fasi no neanche con gli psicologi.

"Quando ci ho provato non ho trovato giovamento". Il triestino ha precisato che anche il suo miglior amico è a conoscenza delle modalità con cui esorcizza il dolore e che gli ripete che è meglio mangiare una pizza che parlarne: "Tanto la situazione non cambierà".