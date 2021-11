Karina Cascella, ex opinionista di Uomini e donne, ha espresso un commento negativo sul bacio scambiato al GFVip da Soleil Sorge, Alex Belli e Sophie Codegoni. La diretta interessata ha precisato di non avere alcun pregiudizio sull’amore, ma ha invitato a non mandare certi messaggi sul piccolo schermo.

L'episodio incriminato

Durante la notte di Halloween, alcuni “vipponi” si sono lasciati andare più del solito. Complice anche qualche bicchiere di troppo, Alex Belli e Soleil Sorge durante la festa si sono appartati nella “Love Boat” e si sono scambiati un bacio.

I due concorrenti del GFVip, in un secondo momento sono stati raggiunti da Sophie Codegoni. A quel punto le due concorrente, su richiesta dell’attore, si sono date un bacio saffico.

Il commento dell’ex opinionista

Mentre ad alcuni utenti del web la scena ha divertito tanto da essere paragonata ad una cosa goliardica, Karina Cascella ha dato adito ad un duro sfogo. Su Instagram, l’ex opinionista di Uomini e Donne, ha sparato a zero sul trio Belli-Sorge-Codegoni: “Schifo totale”. Karina ha sottolineato che, il Reality Show di Canale 5 viene trasmesso 24 ore su 24 e spesso viene guardato anche da un pubblico molto giovane. Dunque, non si possono mandare sul piccolo schermo certi messaggi. Per evitare che il suo messaggio venisse strumentalizzato, Cascella ha precisato che da parte sua non c’è alcun pregiudizio sull’amore.

Tuttavia, di fronte a certe scene non riesce a restare in silenzio: “Ci sono messaggi ambigui di promiscuità”.

Karina Cascella ha fatto presente che un ragazzino che guarda Alex baciare Soleil, Soleil baciare Sophie e Alex baciare Sophie potrebbe chiedersi cosa stia accadendo. Sulla base di questa dichiarazione, l’ex opinionista ha tagliato corto: “Non confondiamo l’amore con la spazzatura”.

Il bacio di Alex con Soleil scatena la reazione di Delia Duran

Nel frattempo, il nuovo bacio tra Alex e Soleil ha mandato su tutte le furie anche la moglie dell’attore. Delia Duran ha deciso di scrivere una lettera al marito, in cui lo ha invitato a ritornare sulla strada giusta. La donna ha sostenuto di essere stata la prima ad invitare il suo uomo ad accettare la proposta di Signorini.

Inoltre, la modella ha precisato di avere sempre sostenuto il marito, anche quando non era indifendibile. Sulla base di quanto dichiarato, Duran ha ammesso di non comprendere più l’atteggiamento di Alex: “Sono profondamente delusa e ferita”. La diretta interessata ha confidato di essersi sentita mancata di rispetto. Dunque, se il suo uomo non tornerà ad essere quello di quando è entrato all’interno del GFVip, il matrimonio potrebbe prendere una brutta piega.