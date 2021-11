Alex Belli è finito al centro di un polverone mediatico. Scendendo nel dettaglio, il concorrente del Grande Fratello Vip si è reso protagonista di una frase infelice riguardante la disabilità di Manuel Bortuzzo. L’attore parlando dei “vipponi” che prima o poi cadranno perché eliminati, ha sostenuto che il 22enne non potrà “cadere”.

L’episodio incriminato

Nel pomeriggio di mercoledì 3 novembre, Alex Belli, Soleil Sorge e Davide Silvestri si sono ritrovati a parlare delle nomination del Grande Fratello Vip. A un certo punto, l’attore ha sostenuto che prima o poi cadranno tutti.

Poi, ha aggiunto una frase infelice:“Ultimo Manu perché non può cadere”. Non contento, Belli si è lasciato andare ad una risata. Soleil anziché redarguire il coinquilino, si è solamente limitata a dare del “cretino” ad Alex. Davide invece, ha preferito restare in silenzio poiché poco convinto della frase infelice pronunciata da Belli.

La reazione di alcuni utenti

L’atteggiamento di Alex Belli ha mandato su tutte le furie gli utenti del web. Su Twitter, in molti stanno condividendo il video in cui l’attore pronuncia la frase infelice sulla disabilità di Manuel Bortuzzo. A tale proposito, alcuni telespettatori del Reality Show stanno chiedendo la squalifica del concorrente. A finire al centro delle polemiche non è tanto la frase pronunciata da Alex, quanto la risata finale ai danni del coinquilino.

Anche Soleil è finita nel mirino di alcuni utenti, poiché è restata in silenzio di fronte a tale frase. Al contrario dei suoi compagni d’avventura, Silvestri in più di un’occasione ha deciso di dissociarsi dai commenti sopra le righe di Soleil e Alex. Lo stesso Davide, sulla lite tra Belli e Montano si è sentito in dovere di bacchettare tutti e due: il primo perché è stato troppo cattivo e pungente, il secondo perché ha cercato lo scontro fisico.

Tornando ad Alex Belli, non è escluso che Signorini prenda provvedimenti nei confronti dell’ex attore di Centovetrine.

Alex contro Aldo

Alex Belli all’interno del Grande Fratello Vip sta facendo molto discutere. L’attore in occasione della festa di Halloween si è lasciato andare ad un confessionale di fuoco contro Aldo Montano.

Mentre in puntata tra i due è finita con fair play, il giorno seguente i due “vipponi” sono arrivati quasi alle mani. Nel dettaglio, Montano si è risentito per i giudizi negativi di una persona che credeva fosse suo amico. Dal canto suo, quest’ultimo ha continuato a provocarlo. Di conseguenza, il campione olimpico ha perso la pazienza e ha strattonato il coinquilino.

A evitare il peggio, ci ha pensato Miriana Trevisan che ha prontamente separato i due “vipponi”.