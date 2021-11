All'interno della casa del GFVip si respira aria di tensione. Nella giornata di martedì 23 novembre, Katia Ricciarelli si è scagliata contro alcune coinquiline. Il motivo? Chi doveva preparare la cena ha fatto tardi per portare a termine un compito assegnato dagli autori del Reality Show. Come un fiume in piena, la cantante ha attaccato duramente Miriana Trevisan e Jessica Selassié.

L'accaduto

Nel tardo pomeriggio di martedì 22 novembre, gli autori del reality show hanno chiesto ai "vipponi" di preparare delle felpe personalizzate. Per portare a termine il compito assegnato dalla regia, Sophie Codegoni e Jessica Selassié hanno tardato a preparare la cena.

Mentre alcune coinquiline si trovavano in cucina per gli ultimi preparativi, sono state raggiunte da Katia. Quest'ultima senza mezzi termini ha chiesto di prendere la sua parte di pizza e andare al tavolo. Secondo l'ex tronista di Uomini e Donne, Ricciarelli avrebbe dovuto aspettare ancora qualche istante, in modo da fare porzioni uguali per tutti i "vipponi". Tali parole hanno scatenato l'ira della 75enne: "Non siamo bambini. Prendo tutta la pizza che voglio e me la mangio".

Lo sfogo di Ricciarelli

In preda ad una crisi di nervi, la cantante lirica ha preso due porzioni di pizza e si è diretta in veranda. La gieffina si è sfogata con Davide Silvestri: "Non si può andare avanti così, per vedere i sorrisetti di quella cog..." Secondo l'ex moglie di Pippo Baudo, Miriana Trevisan adesso avrebbe deciso di gruppo con Clarissa e Jessica Selassié.

Katia riferito a Miriana: non si può andar avanti così con quella COGLIONA che si fa i sorrisetti con la Clarissa #GFVIP pic.twitter.com/AGhGXWYbDP — Simona (@simo_cantatore) November 23, 2021

Di fronte alle parole al veleno della 75enne, Davide ha invitato la coinquilina a moderare i termini.

Secondo Lulù Selassié, la sorella Clarissa e Sophie dovrebbero prendere nel loro gruppo le nuove arrivate in casa, Patrizia Pellegrino e Maria Monsé per ricevere un aiuto con le faccende domestiche.

La proposta della Principessa, però, non sarebbe affatto piaciuta a Clarissa e Jessica.

La cantante lirica mette in guardia Patrizia

Come un fiume in piena, Katia Ricciarelli ha continuato ad esternare il suo malcontento. Questa volta a finire nel mirino della 75enne, è stata Jessica: "Bisogna mettere dei paletti. Non si può andare avanti con la gente che comanda a vent'anni".

Nel vedere Ricciarelli agitata, Patrizia Pellegrino ha cercato di stemperare gli animi. Di fronte all'atteggiamento ostile della cantante, però, la nuova concorrente del GFVip è sembrata arrendersi. A quel punto la stessa Katia ha messo in guardia la nuova coinquilina su come comportarsi con lei: "O stai dalla mia parte o stai dalla parte di nessuno". Infine, la soprano ha fatto sapere a Patriza che nel caso non fosse d'accordo con lei è libera di andare nel "gruppo" di Miriana.