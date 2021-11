Le avventure dell'amato sceneggiato di origini turche Love is in the air, che ha fatto il suo debutto nel periodo estivo continuano ad appassionare i telespettatori italiani. Nella puntata in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset il 20 novembre 2021, Serkan Bolat (Kerem Bürsin) dopo aver deciso di tenere nascoste le sue condizioni di salute, cioè di non far sapere della sua malattia incurabile a seguito del risultato delle analisi approfondite, si comporterà in una maniera sempre più strana al punto che nessuno riuscirà a comprendere il suo cambiamento coinvolgendo anche Eda Yildiz nel suo progetto.

L’architetto dopo essersi presentato all’azienda Art Life con una moto appena acquistata inizierà a realizzare uno dei suoi desideri, contando sulla collaborazione della sua amata. In particolare la giovane studentessa e Serkan arriveranno addirittura a fingersi dei veri e propri detective, risolvendo un caso di omicidio intricato.

Anticipazioni Love is in the air, episodio del 20 novembre: Serkan e Eda fanno delle indagini

Nel centotrentasettesimo episodio della soap opera che andrà in onda su Canale 5 sabato 20 novembre 2021 a partire dalle ore 15:55 sino alle 16:30 circa, Serkan dopo aver deciso di viversi ogni istante e aver fatto la scoperta dolorosa del suo tumore al cervello che non può essere asportato quando tutto sembrava andare per il verso giusto vorrà realizzare uno dei suoi sogni, cioè quello di fare delle indagini su un presunto omicidio.

Eda dopo aver rinunciato a trasferirsi a New York accompagnerà il ricco architetto a casa della vittima per tentare di esaudire il desiderio dello stesso: i due vivranno senza ombra di dubbio uno stile di vita diverso.

A questo punto la giovane studentessa e Bolat interrogheranno i testimoni proprio come due detective di un film.

Aydan decide di dare una possibilità al suo vecchio amore Kemal

Intanto gli spoiler dicono che ci sarà una svolta per la signora Aydan (Neslihan Yeldan), poiché farà un passo indietro dopo aver riflettuto a lungo e essere stata sempre più fredda nei confronti del suo vecchio amore Kemal (Sinan Taymin Albayrak) disposto a tutto per riaverla al suo fianco.

La signora Bolat prenderà la sua decisione definitiva dimostrando di aver ascoltato il consiglio dell’amica Ayfer (Evrim Doğan), visto che sarà intenzionata a dare una possibilità a colui che ha salvato la vita a Eda quando ha fatto un tuffo in mare cadendo da uno yacht.