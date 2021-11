Spavento nella casa del Grande Fratello Vip 6, dove nella serata del 31 ottobre i vipponi si sono lasciati andare più del dovuto in vista della festa di Halloween organizzata dalla produzione del reality show Mediaset. Nel cuore della notte, Soleil Sorge si è fatta male, dopo essere "atterrata" su un bicchiere di vetro. In un primo momento sembrava non si fosse fatta nulla di grave poi però nel cuore della notte, ha cominciato ad urlare, scatenando panico sia in casa ma anche tra i fan social del reality show Mediaset.

Paura nella casa del Grande Fratello Vip 6: Soleil Sorge si è fatta male

Nel dettaglio, il 31 ottobre i concorrenti del Grande Fratello Vip si sono lasciati andare al divertimento durante la festa di Halloween che ha tenuto banco per buona parte della notte tra le mura domestiche di Cinecittà.

Soleil Sorge è stata una delle protagoniste indiscusse della festa, fino ad arrivare al punto in cui ha fatto preoccupare tutti i presenti in casa.

Il motivo? L'ex protagonista di Uomini e donne è caduta su un bicchiere di vetro presente in giardino e ha rischiato seriamente di farsi del male.

Immediata la reazione di Alex, Gianmaria e Clarissa che sono subito corsi da lei per capire cosa fosse successo, visibilmente preoccupati e spaventati.

Le urla di dolore di Soleil Sorge al GF Vip scatenano paura sul web

In un primo momento, però, Soleil ha provato a sdrammatizzare l'accaduto anche se il colpo di scena c'è stato poco dopo.

La ragazza è rientrata in casa e, a un certo punto, si sono sente delle forti urla di dolore che provenivano proprio dalla camera in cui si trovava Soleil assieme agli altri gieffini che la stavano medicando e curando dopo la disavventura.

Tale scena, però, è stata "censurata" dagli autori del Grande Fratello Vip 6 che hanno scelto di non trasmettere il momento durante la diretta in onda su Mediaset Extra e visibile anche in streaming online.

Tuttavia, le urla di dolore di Soleil Sorge erano abbastanza chiare e hanno scatenato il panico anche in rete e sui social, dove in tantissimi si sono chiesto cosa stesse accadendo e quali fossero le condizioni di salute della ragazza.

Raga ma le urla in sottofondo si è davvero fatta male male #gfvip pic.twitter.com/FYrSO1U0iP — Saretta (@saralicusato98) November 1, 2021

Notte di passione e baci nella casa del Grande Fratello Vip 6

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se Soleil si è fatta male per davvero, durante la piccante serata di Halloween, c'è stato spazio anche per un po' di baci inaspettati.

Soleil, ad esempio, si è lasciata andare con la sua "nemica" Sophie: le due si sono scambiate un super bacio appassionante che non è passato inosservato sul web e sui social.

Occhi puntati anche su Alex Belli che si è scambiato dei baci cinematografici sia con Soleil che con Sophie Codegoni.