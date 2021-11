Prosegue l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e le anticipazioni di questa nuova puntata serale prevista per lunedì 1 novembre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di novità. Occhi puntati in primis sulle vicende di Gianmaria Antinolfi che continua ad essere al centro dell'attenzione per il suo corteggiamento serrato nei confronti di Sophie Codegoni. Per quanto riguarda le nomination di questa settimana, invece, non ci sarà nessun nuovo eliminato dalla casa di Cinecittà.

Gianmaria Antinolfi affronta Sophie Codegoni: anticipazioni Grande Fratello Vip 1 novembre

Nel dettaglio, lunedì 1 novembre 2021 andrà in onda un nuovo appuntamento in diretta tv con il Grande Fratello Vip 6, condotto come sempre da Alfonso Signorini con la partecipazione di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Stando a quanto apprende Blasting News, al centro dell'attenzione ci saranno gli ultimi sviluppi della love story che vede protagonisti Gianmaria e Sophie.

L'imprenditore napoletano, soprannominato in casa il "playboy della mutua", in questi giorni ha continuato a corteggiare in maniera serrata l'ex tronista di Uomini e donne, la quale però appare sempre più distante da lui.

La festa di Halloween infiamma i concorrenti del Grande Fratello Vip

E, in questa nuova puntata serale del GF Vip, per Gianmaria e Sophie potrebbe arrivare la resa dei conti finale: la ragazza metterà definitivamente la parola "fine" a questo rapporto per potersi sentire libera all'interno della casa di Cinecittà? Lo scopriremo nel corso della diretta in onda su Canale 5.

Come da tradizione, poi, non mancheranno le sorprese per alcuni dei vipponi rimasti in gara e si parlerà anche della festa di Halloween, la quale è stata caratterizzata da un bel po' di colpi di scena.

Occhi puntati in primis sul bacio saffico che c'è stato tra Sophie e Soleil ma anche sui baci che Alex Belli ha dispensato alle due gieffine.

Nessun nuovo eliminato dalla casa del GF Vip: anticipazioni 1 novembre

Spazio anche al nuovo televoto di questa settimana del Grande Fratello Vip. Tre i concorrenti che sono finiti al ballottaggio: Gianmaria Antinolfi, Carmen Russo e Francesca Cipriani.

Il pubblico da casa sta esprimendo la propria preferenza per scegliere chi salvare anche se, nel corso di questa puntata del reality show, non sono previste nuove eliminazioni definitive dal reality show.

Nessuno dei tre concorrenti dovrà abbandonare la casa al termine della diretta di lunedì 1 novembre: il meno votato dal pubblico di questa settimana, finirà diritto al televoto per la puntata di venerdì sera (e in quel caso è prevista una nuova eliminazione dal programma).