Cambio programmazione Mediaset per la giornata di lunedì 1° novembre 2021. Nel pomeriggio non ci sarà l'appuntamento con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi così come a seguire non ci sarà spazio neppure per la striscia del daytime di Amici 21. Insomma una giornata di pausa per la conduttrice televisiva e per i suoi affezionati spettatori, che dovranno rinunciare agli appuntamenti con le due popolarissime trasmissioni in onda su Canale 5.

Cambio programmazione Mediaset 1° novembre: cancellati Uomini e donne e Amici 21

Nel dettaglio, gli spettatori che dalle 14:45 si collegheranno su Canale 5 per seguire prima l'appuntamento con Uomini e donne e poi a seguire quello con il daytime di Amici 21, rimarranno profondamente delusi nel momento in cui noteranno che i due programmi non andranno in onda.

Il motivo di questa cancellazione del 1° novembre? De Filippi osserverà un turno di stop, essendo una giornata festiva per milioni di Italiani, che potrebbero non essere a casa e quindi perdersi gli appuntamenti in programma con le due seguitissime trasmissioni.

Così, per evitare di "sprecare" due puntate di Uomini e donne e Amici 21, si è scelto di cancellare la messa in onda degli appuntamenti di questo pomeriggio.

Pausa per Maria De Filippi: stop 1° novembre

Al posto delle trasmissioni di Maria De Filippi, ci saranno degli episodi inediti della soap opera spagnola Una Vita, che questo pomeriggio andrà in onda eccezionalmente dalle 14:10 alle 16:40 circa.

A seguire, poi, proseguirà la regolare programmazione della rete ammiraglia Mediaset e quindi andrà in onda prima la striscia del Grande Fratello Vip (che il 1° novembre sera sarà regolarmente in onda anche in prima serata) e poi a seguire ci sarà la puntata in diretta di Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso.

Solo Maria De Filippi, quindi, osserverà questo turno di riposo festivo salvo poi ritornare in onda nuovamente da martedì 2 novembre, sia con U&D che con il daytime di Amici.

Stagione di successo per Maria De Filippi che trionfa negli ascolti

Una stagione televisiva che sta dando grandi soddisfazioni alla conduttrice televisiva, la quale anche quest'anno si sta imponendo sulla scena auditel.

Uomini e donne, ad esempio, continua a essere leader degli ascolti della fascia del daytime feriale con una media del 22% di share.

Amici, di domenica, è riuscito a imporsi sulla concorrenza con una media del 20% di share e anche Tu si que vales, in onda nel sabato sera di Canale 5, ha dimostrato di non temere rivali e concorrenze, conquistando una media di ascolti superiore al 25% con oltre 4,2 milioni di fedelissimi.